Следователи требуют от Карлоса Гона подписать признательные показания на японском, которого он не знает

Это сообщил сын легендарного топ-менеджера Энтони Гон в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.По его словам, признание своей вины является единственным условием выхода Карлоса Гона из тюрьмы. Его сын отметил, что у адвокатов нет доступа ко всем материалам дела.



Бывший глава автомобильного альянса Рено-Ниссан-Мицубиси, который возглавлял все три компании, был арестован в Японии в ноябре. Карлоса Гона обвиняют в мошенничестве с целью уклонения от уплаты налогов.