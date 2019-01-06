Следователи требуют от Карлоса Гона подписать признательные показания на японском, которого он не знает
Это сообщил сын легендарного топ-менеджера Энтони Гон в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche.По его словам, признание своей вины является единственным условием выхода Карлоса Гона из тюрьмы. Его сын отметил, что у адвокатов нет доступа ко всем материалам дела.
Бывший глава автомобильного альянса Рено-Ниссан-Мицубиси, который возглавлял все три компании, был арестован в Японии в ноябре. Карлоса Гона обвиняют в мошенничестве с целью уклонения от уплаты налогов.
Комментарии3
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alena01 06 января 2019 | 12:20
Гримаса либерализма...
В СССР сознавались и в знании бразильского языка...
andre_klimov 06 января 2019 | 12:20
У Гона кончились деньги на адвоката? Или его сынок всполошился, что японцы намерены вернуть уворованное и заныканное по родственникам?
osal 06 января 2019 | 12:28
Про Гона можно гнать любую пургу. Пусть учатся у самого справедливого суда в мире!