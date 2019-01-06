Центробанк анонсировал изменения в ОСАГО

Из полиса ОСАГО власти планируют исключить два ключевых критерия, которые влияют на его стоимость. Это коэффициенты территориальный и мощности, рассказал Российской газете начальник одного из управлений Центробанка Кирилл Табаков. По его прогнозам территориальный коэффициент, который зависит от места регистрации машины, могут отменить уже в следующем году. Сейчас стоимость полиса обязательного автострахования зависит от региона. К примеру, автолюбитель из Свердловской области платит за полис 3600 рублей, тогда как соседней Курганской — меньше двух тысяч. В будущем все регионы обяжут платить за полис по одной ставке — и столицы и небольшие посёлки. А в 21м году планируют отменить коэффициент мощности. Поскольку далеко не всегда автомобиль с большей мощностью при аварии причиняет наибольший ущерб. Отменив этот критерий, страховщики смогут повышать тариф не больше чем на 40 процентов. При этом появится возможность получить такую же скидку, отметил сотрудник ЦБ. Многие автоэксперты опасаются, что нововведения приведут к повышению стоимости полиса ОСАГО.

На следующей неделе начнут действовать новые тарифы ОСАГО. Они изменятся на 20 процентов от базовой цены. Тарифы в среднем составят 3 с половиной тысячи рублей.