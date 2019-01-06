Семья подозреваемого в шпионаже американца Пола Уилана не контактировала с его адвокатом Владимиром Жеребенковым

При этом неясно, почему официальная информация об аресте до сих пор не предоставлена, сказал брат задержанного Дэвид Уилан.

Ранее агентство «Росбалт» со ссылкой на источник сообщило, что Пол Уилан был задержан 28 декабря в гостинице «Метрополь» при получении флэшки со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств. При этом официально подробности ареста не раскрываются.

Уилан оказался гражданином не только США, но еще трех стран – Великобритании, Ирландии и Канады.