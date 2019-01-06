Семья подозреваемого в шпионаже американца Пола Уилана не контактировала с его адвокатом Владимиром Жеребенковым
При этом неясно, почему официальная информация об аресте до сих пор не предоставлена, сказал брат задержанного Дэвид Уилан.
Ранее агентство «Росбалт» со ссылкой на источник сообщило, что Пол Уилан был задержан 28 декабря в гостинице «Метрополь» при получении флэшки со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств. При этом официально подробности ареста не раскрываются.
Уилан оказался гражданином не только США, но еще трех стран – Великобритании, Ирландии и Канады.
Комментарии2
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lenia_kosoy 06 января 2019 | 12:30
может братану ещё все улики выложить и подарить на вечную память. Дебил мля американский!
nikolaitschi 06 января 2019 | 12:32
Но ведь в России адвокат по назначению контактирует только со следователем. А содержание в тюрьме связано не с проведением следственных действий, а с признанием вины. Любить Россию лучше издалека. Вблизи ничего, кроме параши не рассмотришь. Большое видится на расстоянии!