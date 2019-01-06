Роскосмос, по некоторым данным, может выйти из переговоров с США по окололунной станции

Такие последствия можно ожидать в связи с отменой визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты.

Дмитрий Рогозин должен был отправиться в США в следующем месяце для переговоров с NASA. Для этого с главы Роскосмоса даже временно сняли санкции, но позже выяснилось, что этим решением очень недовольны в американском Сенате. Как отмечает газета The Washington Post, некоторые сенаторы считают неправильным приглашать Рогозина, который, цитата, «является ведущим архитектором кремлевской кампании агрессии». Издание также припомнило главе Роскосмоса Твит, в котором он в ответ на введение санкций предложил США отправлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. В результате директор американского аэрокосмического агентства Джим Брайденстайн отменил визит Рогозина в США. The Washington Post глава NASA рассказал, что сделал это из-за позиции сенаторов. Эта ситуация, утверждает источник агентства РИА Новости в российской ракетно-космической отрасли, может негативно сказаться на переговорах об участии Роскосмоса в создании окололунной станции, вплоть до отмены уже достигнутых договоренностей.

Напомним, что США предложили России изготовить для окололунной станции Gateway шлюзовой модуль, предназначенный для выходов экипажей в открытый космос.