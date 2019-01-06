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12:00, 06 января 2019

Роскосмос, по некоторым данным, может выйти из переговоров с США по окололунной станции

Такие последствия можно ожидать в связи с отменой визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в Соединенные Штаты.

Дмитрий Рогозин должен был отправиться в США в следующем месяце для переговоров с NASA. Для этого с главы Роскосмоса даже временно сняли санкции, но позже выяснилось, что этим решением очень недовольны в американском Сенате. Как отмечает газета The Washington Post, некоторые сенаторы считают неправильным приглашать Рогозина, который, цитата, «является ведущим архитектором кремлевской кампании агрессии». Издание также припомнило главе Роскосмоса Твит, в котором он в ответ на введение санкций предложил США отправлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. В результате директор американского аэрокосмического агентства Джим Брайденстайн отменил визит Рогозина в США. The Washington Post глава NASA рассказал, что сделал это из-за позиции сенаторов. Эта ситуация, утверждает источник агентства РИА Новости в российской ракетно-космической отрасли, может негативно сказаться на переговорах об участии Роскосмоса в создании окололунной станции, вплоть до отмены уже достигнутых договоренностей.

Напомним, что США предложили России изготовить для окололунной станции Gateway шлюзовой модуль, предназначенный для выходов экипажей в открытый космос.

Комментарии

13

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andre_klimov 06 января 2019 | 12:18

Ну и хорошо. Пусть "выходит".

Рогозин превратил Роскосмос из какой-никакой научно-технической организации в пиарно-политическую - а стакими партнёрами "каши не сваришь". Сотояние российского участия в той же МКСтаково, что вот уже лет 5 как не могут отправить запланированный модуль НЭМ, а несчастный модуль "Наука" завис уже почти на 10 лет.

Выходу РФ из сотрудничества с NASA будет рад Китай - РК будет теперь нечего противопоставить китайским устремлениям выкачать из РФ все технологические наработки и ограничить её участие в новых совместных проектах той же ролью, что и сейчас - ролью "космического водителя кобылы".

tv_victim 06 января 2019 | 12:20

"А Незнайка сказал с обидой: коротышки строят ракету
– Что же, мы сами не могли сделать Космический городок?
У Незнайки был такой вид, будто он всю жизнь только тем и занимался, что строил космические городки. "

Н. Носов. "Незнайка на Луне".

post_v 06 января 2019 | 12:23

tv_victim:
=========
Рогозин здесь - явно не Ходжа Насреддин, а кто-то другой из известной троицы.
Мог бы и не отказываться от окололунной станции

philanthrop 06 января 2019 | 12:21

Как всегда. Из-за обиды никчемного руководителя пострадает вся отрасль

lenia_kosoy 06 января 2019 | 12:23

Для американцев это не страшно, у них илон маск чего значит - он на своём автомобиле исследует не только луну. но и всю вселенную.

kaputvsemu 06 января 2019 | 12:31

Илона Маска можно только пожалеть.
Он не сможет исследовать Сибирь на "Калине".
Не дано...

kaputvsemu 06 января 2019 | 12:24

Рогозина можно отправить в NASA, минуя санкции. С помощью батута...

kaputvsemu 06 января 2019 | 12:29

А чтобы американцы его не перехватили, то придать Рогозину скорость в 27 Махов и непредсказуемую траекторию.

sborisych 06 января 2019 | 12:27

Незаменимый творец космических успехов обиделся.. Типа без него- ну абздец- и поговорить NASA не с кем... Ну да ничё- у него есть дела поважнее- доказать то, что американцы на Луне не были. После чего он сможет доказать, что и самой- то Луны нет..

klegg 06 января 2019 | 12:27

Рогозя обиделся хахаха

kail34 06 января 2019 | 12:28

Ой блин,Бедные США! После высадки американцев на Луну,да еще и не один раз Россия покажет им хрен в Лунной программе! Это отбросит США по технологиям в начало 20 века...Будут знать,как тянуть на Россию! Мы покажем им кузькину мать!

zloy_sok 06 января 2019 | 12:32

Так тут надо с Китаем уже говорить....Хотя какой разговор с Китаем? они Луну в обмен на Дальний восток потребуют...

prostotak123 06 января 2019 | 12:34

Варианта два: либо Рогозин - ихо все, либо там все такие....Хотя на самом деле вариант-то один получается - там все такие....)))))) Поэтому и ракеты не летают и неприкаянный Додон по цехам шляется...

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