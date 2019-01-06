Алексей Навальный рассказал о слежке за ним в Таиланде
Политик сообщил в соцсетях, что в отеле его снимали на видеорегистратор люди, летевшие с ним и его семьей в одном самолете из Москвы. Навальный предположил, что всё это ради будущих скандальных сюжетов на ТВ.
Комментарии23
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ukretotakoividskota 06 января 2019 | 12:09
Собрал баблишко со школоты и в Таиланд. Этот олигофрен кому нужен.
johio 06 января 2019 | 12:17
ukretotakoividskota: Что-то подсказывает, что у Путина с Ним договорнячок.
kindman_a 06 января 2019 | 12:19
Два судака - johio и ukretotakoividskota - получат по 11=80, утрут сопли и будут дальше сосать у Пригожина.
serhio_25__ 06 января 2019 | 12:23
johio: И все эти сообщения о слежке, чтобы голодающие, бедные дети, которых государство оставило без пенсии, не думали, а на какие деньги безработный Алеша отдыхает в Тае с семьей.
Алешка, вроде, еще только в Латинской Америке не отдыхал. Хомячки, копим гуру на отдых. Обязательно надо сброситься, а то ведь га богом Алешей следят и он только там сможет на несколько недель скрыться от слежки.
mulltipulti 06 января 2019 | 12:28
serhio_25__: скрыться от слежки
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Вот говорят, что всё развивается по спирали.
Тогда ответьте мне пожалуйста, когда в россии наконец-то появится Фанни Каплан?
dominator13 06 января 2019 | 12:29
jjohio: ukretotakoividskota: поехал с женой и семьей отдыхать в отличии от вас двух пригоженских членососов.Да на 11.80 не шиканёшь, правда, недоумки?
tv_victim 06 января 2019 | 12:10
Мания величия на фоне мании преследования, осложненные мерцающей шизофренией.... Тяжелый случай.
calorad 06 января 2019 | 12:11
Узнал Чепигу и Мишкина?
mulltipulti 06 января 2019 | 12:21
calorad: Узнал Чепигу и Мишкина?
-в соседнем номере кувыркались)))
ykra_dupa 06 января 2019 | 12:11
Алексей , я дам вам Парабеллум !))))
serjo1977 06 января 2019 | 12:17
ykra_dupa: calorad: tv_victim: ukretotakoividskota: Весь дежурящий в праздники пригожинский биомусор тут как тут: прикрывают отправившихся на "задание" товарищей. В общем, ничего нового - всё как всегда...
mamak_lenayk 06 января 2019 | 12:15
Удавитесь, боты!
skuller 06 января 2019 | 12:16
11 отпуск у честного неработающего Сисяна)))
А прокладосы как в нищете жили, так и живут. Лохи, побольше ему донатьте)))
kindman_a 06 января 2019 | 12:22
Судило skuller привык донатить только Клишасов, Шуваловых и поэтому живет богато, рядом с дачей Медведя в Псехако.
serjo1977 06 января 2019 | 12:24
skuller: Мы Навального донатим ДОБРОВОЛЬНО, а вот вас донатят принудительно из бюджета, обкрадывая для этого ваших же близких. Жаль, что в силу природного скудоумия вы не осознаёте, что зарплата, которую вам платит Пригожин, - это деньги, украденные из пенсий ваших же родителей...
skuller 06 января 2019 | 12:27
serjo1977: Конечно, добровольно. Сектанты всегда все делают добровольно. Я ж и пишу вы лохи и терпилы. А Сисян молодец неплохо живет для безработного, уважуха ему, что научился доить терпил))
П.С. можешь начинать визжать про пригожина)))
vienidi 06 января 2019 | 12:34
skuller: Скуллящее пригожинское чепушило-лихо вас недоумков макают мордой в ваше же дерьмо!!!
gvzdk 06 января 2019 | 12:18
А как еще "журналистам" НТВ на халяву попасть на Таиланд....
evial 06 января 2019 | 12:22
Не берусь судить насчет людей, которые с ним в самолете летели, но видеокамеры в Таиланде на каждом шагу, а отели так и просто ими увешаны. Более того, при уборке номеров в тайских отелях обычно включают камеру, которая снимает процесс уборки.
Ну а если это Лёшу не устраивает, он может поехать в Исан и там рис выращивать. Могу дать ему 100% гарантию, что там его на видео снимать не будут. Разве что местные тайцы несколько фоток сделают, чтобы перед соседями похвастаться, что у них фаранг на поле вкалывает.
piter_ug 06 января 2019 | 12:26
//о слежке...//
Это же сколько бездельников жрет из дырявого бюджета!!!
И ведь их, оглоедов, во многие страны понатыкали.
lenia_kosoy 06 января 2019 | 12:26
А что уже запрет на съёмки? У навального с мозгами дурно плохо. мания преследования не покидает долпоёпа, так до психушки дотянет.
gregor 06 января 2019 | 12:27
Прочитал комменты ......убедился 86 % и 14 % .
Как в школе в классе было в большинстве случаев - 2 отличника , 3 хорошиста ,два крепких троечника , это меньшинство класса ,5 колонна класса , будущие либералы ,остальное большинство ,электорат Путина и их филиалы -портянки ,титушки ,казаки ряженые ,ноды ,сербы ,хунвейбины , вертухаи , молодые гвардии имени Павлика Морозова , нашисты , кадилы .....во общим большинство .
Какие в такой страна могут быть дороги ? А какие друзья ?
Колдобины и террористы хамас ,террористы хезболла и прочая швать .
Скажи большинство ... какие у тебя дороги и друзья и вам скажут ,кто вы .
Бесперспективное ..... позорище .
prostotak123 06 января 2019 | 12:32
У меня такое чувство, что Навальный заранее оправдывается....Может он опять вьетнамскую лапшу жрал, которую привез с собой, или у него, простите, ширинка не была застегнута, а может быть была вся спина белая? Будем наблюдать...))))