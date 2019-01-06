Украинская православная церковь, созданная в декабре, официально получила независимый статус

Соответствующую грамоту в Стамбуле получил киевский митрополит Епифаний из рук константинопольского патриарха Варфоломея.

На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, а также члены правительства.