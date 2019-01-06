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12:00, 06 января 2019

Украинская православная церковь, созданная в декабре, официально получила независимый статус

Соответствующую грамоту в Стамбуле получил киевский митрополит Епифаний из рук константинопольского патриарха Варфоломея.
На церемонии присутствовали президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, а также члены правительства.

Комментарии

25

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sandro_007_ 06 января 2019 | 12:04

Дети тьмы и невежества. Люди на Марс собираются, а эти все свечные заводики поделить не могут.

ykra_dupa 06 января 2019 | 12:07

sandro_007_: Где разум уже бессилен, там возносится здание веры.

danko_wurda 06 января 2019 | 12:09

ykra_dupa: берите томаса хохлы сколько унесёте. Но не забудьте отключить горячую воду и газ. Где старуха данко1?

benya_krik 06 января 2019 | 12:15

Орки мордора, покайтесь, целуйте пятки и кайтесь

kotbajune 06 января 2019 | 12:16


Сала Украине!!!! Хер-оям сала!!
И автоФекалий побольше всем-всем СЦУкам!!!!!


А ВМЕСТО ПАТРИАРШЕСТВА ФИГА В ФОРМЕ ТОМОСА!!!!

able_seamans 06 января 2019 | 12:27

kotbajune: Сегодня на смене самые тупые пригожинские петушата, не способные набрать в рот свежего дерьма а просто копипастят вчерашние, протухшие высеры? Даже одноизвиллиного wurda пахать на празники дернули, а он бедняжка так хотел кути поесть и с детками вокруг елки поплясать...

danko_wurda 06 января 2019 | 12:07

sandro_007_: все кокломрази со старухой данко1 должны скакать. Наконец то свершилось! Получили томосом в дупло. Пусть теперь мылят и берегут. Сало бабки1 из маями! Это известно всему Миру!

timwlad95 06 января 2019 | 12:27

sandro_007_: Дети тьмы и невежества. Люди на Марс собираются, а эти все свечные заводики поделить не могут.
------------
В том то и дело,что вообще в той же США летать перестали,так как над свечными заводиками не те хозяева стали.
Да и в Москву маджахеды вломились так как тоже заводики не тем достались.
Не захотел народ в США и в России ишачить на не тех хозяев заводиков.
Как и в Евросоюзе тоже самое произошло.
Кризис недоверия. Какой тут на хрен полёт на Марс коли все друг к другу с вилами кидаются.
И всё по причине что не те хозяевами стали,не по уму,а по политическому указанию.
Столько дураков в партии по напёрло и всё евреи с популистскими лозунгами на которых всех дураками пытаются сделать.
Даже Гитлер с лагерями смерти как существенный вклад в мировую культуру хорош стал для еврейских партий в департаментах всех стран,в том числе и в России.
Во всех странах евреи возродили идеологию национал-социализма и возвеличили своего кумира Гитлера в вождя всех народов.Вот тут народ против высказался и образовался мировой кризис недоверия ко всем политическим парламентским системам которые ради своего обогащения и внедряли лагерную систему управления как и при гитлеризме в Европе.
Так что при таких многопартийных национал-социалистических парламентских режимах где показуха есть политика, скоро в пещерный век опустимся.

danko_wurda 06 января 2019 | 12:04

У старухи данко1 сегодня праздник какой т.о.

blahovdav 06 января 2019 | 12:12

danko_wurda У старухи данко1 сегодня праздник какой т.о. /// А у путлеровской свинки траур??И прапор помоев не подольет...

danko_wurda 06 января 2019 | 12:13

blahovdav: лопай, парашенский свин. Вместе с бабкой данко1. Не забудь томас намылить. Тебе туда параша томас вставит без зеленки. Аминь!

ukretotakoividskota 06 января 2019 | 12:07

Это теперь ;СЦУ Константинопольского патриархата.

alex_d 06 января 2019 | 12:07

ну зачем же врать? что же там независимого?
в важных вопросах спрашивать стабул, апелляции на решение митрополита - стамбул, даже миро покупать только в стамбуле.
это такая же независимость, как у всей украины - мвф диктует, какие законы принимать, но зато в москалей плюнули. так же и тут - реально зависимость от стамбула выше, чем у упц мп от москвы. но зато нагадили клятим...

kypykyky 06 января 2019 | 12:13

alex_d: ты уже оплатил налог на новую ямку под какашки на своей фазенде, независимый?

(комментарий скрыт)

alena01 06 января 2019 | 12:16

alex_d:
Болезный, тебе-то какое дело до этого всего???
До МВФ, до Стамбула, до мирра???
Ты православный финансист, производящий мирр???

alex_d 06 января 2019 | 12:27

alena01: я чисто за точность формулировок. не люблю, когда врут.
а дела практически никакого, у меня всё хорошо, а поболтать на форуме на досуге - просто хобби.

arabtom 06 января 2019 | 12:26

alex_d: ага, а какая хрен разница, в стамбуле миро покупать, или в москве? Да и не будут они покупать никакое миро в стамбуле - слышали когда-нибудь слово импортозамещение?)))

blahovdav 06 января 2019 | 12:26

alex_d: А дятлов знает, у кого полкан гуня разрешения спрашивает??Чукча писатель?Погугли.....

vpu2011 06 января 2019 | 12:10

Украинцы на свободу - беларусы в тюрьму.
Показательный пример.

kaputvsemu 06 января 2019 | 12:16

Наконец-то урезали гундяевщине паёк за украинский кошт. Теперь пущай собирают бычки на Колыме.

riots 06 января 2019 | 12:16

# Геть від Москви !

aleksandr63 06 января 2019 | 12:26

На этой теме ольгинские сегодня по 33 серебреника заработают. Уж больно активные...

klegg 06 января 2019 | 12:29

Гундяй должен наложить на себя анафему и уйти в монастырь.

good_water 06 января 2019 | 12:30

Я тебя уважаю, ты меня уважаешь, мы с тобой уважаемые люди.! © А.Райкин!

andreyoo 06 января 2019 | 12:32

Украинская православная церковь, созданная в декабре, официально получила независимый статус
---
Фак!
Ну за кого надо считать свою аудиторию, чтоб комить ее тем, что получение статуса митрополии константинопольского патриархата трактовать как получение независимости!
И каким же умственно убогим надо быть, чтоб хавать это. Ну или старательно делать вид, что заваешь.

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