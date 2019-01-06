Финляндия победила США в финале молодежного чемпионата мира по хоккею
Решающий матч завершился в Канаде со счетом 3:2. Россиянам досталась бронза. В матче за третье место наши спортсмены обыграли Швейцарию – 5:2.
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Решающий матч завершился в Канаде со счетом 3:2. Россиянам досталась бронза. В матче за третье место наши спортсмены обыграли Швейцарию – 5:2.
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Пока это не произойдет, мы будем топтаться на месте Люди, которые управляют сегодня нами с вами, они откуда взялись? Они взялись из той системы. И пока не придут те, которые вообще не знают, что такое Советский Союз, которые не испытали этого, которые совсем по-другому смотрят на жизнь, ничего не изменится…
Комментарии2
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mikr 06 января 2019 | 11:55
Молодцы финны. Уделали американцев несмотря на их (американцев) неистовую поддержку со стороны болельщиков на трибунах, судей на площадке, и украинских братьев у телевизоров.
wojskowy Марек Качоровски 06 января 2019 | 12:09
mikr: А как на счёт того, что США уделали Россию ? Несмотря на то, что была неистовая поддержка со стороны болельщиков из России. И их братьев у телевизора из Абхазии и Венесуэлы. Зато ваш герой отличилась матом в сторону трибун. Но это же свой, это никакой-то футболист из Хорватии, который кстати ничего плохого против россиян не сказал, а просто выразил свою симпатию украинцам. Так все ваши СМИ готовы его были на клочки разорвать. В зеркало посмотри и увидишь гнусную агрессивную тупую морду.