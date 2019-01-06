Пилотируемый корабль Dragon-2 полетит к МКС в феврале
Сначала его будут тестировать в беспилотном режиме, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск. Ранее запуск не раз переносили. Ожидается, что с экипажем на борту новый корабль полетит летом. В настоящее время единственным средством доставить людей на Международную космическую станцию являются российские «Союзы».
Комментарии3
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vpu2011 06 января 2019 | 11:43
Как тебе такое Илон Ма!... а, ну да :)
mikr 06 января 2019 | 11:59
//...Пилотируемый корабль Dragon-2 полетит к МКС в феврале...//
Как обычно, в беспилотном варианте?
Или на сей раз с манекеном на борту?
alex_sionist 06 января 2019 | 12:09
Что то не слышно патриотов про уникальные российские двигатели и отсталость американцев.