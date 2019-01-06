Роскосмос может выйти из переговоров с США по окололунной станции из-за отмены визита Дмитрия Рогозина
Это сообщил источник РИА. В руководстве NASA заявили, что поездка главы Роскосмоса в США отменена из-за того, что против выступили ряд американских сенаторов. Ранее директор NASA сказал, что договорился с Белым домом о том, чтобы с Дмитрия Рогозина временно сняли санкции, чтобы он мог приехать в США.
Бывший вице-премьер попал в «черный список» из-за политики Москвы в отношении Украины.
Комментарии45
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
dsa_dsf 06 января 2019 | 12:03
Ой, кисо обиделось
bigmaikl 06 января 2019 | 12:05
ИСПУГАЛИ!
ugas 06 января 2019 | 12:06
Можете, так выходите! Кому вы там нужны?
alex_sionist 06 января 2019 | 12:06
Ну не хотят они этого дурака видеть у себя и подовать ему руку, что в этом крамольного.
doxerom 06 января 2019 | 12:07
А что это такое "перего" с ворами..
golovneli 06 января 2019 | 12:10
И правильно сделает.
На зло американцам, за то что незаслуженно обидели Рагозина, надо расформировать Роскосмос.
seva1223 06 января 2019 | 12:24
Реально сказали бы спасибо, не придется позориться отсутствием денег и технологий (кроме затопления собачки).
ymnik29 06 января 2019 | 12:35
Украина рулит рашкой !