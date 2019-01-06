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11:30, 06 января 2019

Премьер Японии заявил, что курильский вопрос должен быть решен с учетом мнения живущих на островах россиян

По словам Синдзо Абэ, мирный договор не будет подписан, пока жители четырех Курильских островов не согласятся с переходом в состав Японии. В эфире японского телеканала NHK Синдзо Абэ отметил, что заключение мирного договора между Японией и Россией оказало бы положительное влияние на стабильность в регионе и принесло бы выгоду, в том числе, для США.

В Кремле заявление японского премьера о возможном референдуме не комментировали.

Комментарии

27

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wild_division 06 января 2019 | 11:37

Нет дыма без огня. Чсе уже решено там по видимому

pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 06 января 2019 | 12:05

Премьер Японии заявил, что курильский вопрос должен быть решен
с учетом мнения живущих на островах россиян
-
Их мнение следует узнать после 49 лет совместного хозяйствования.

ykra_dupa 06 января 2019 | 11:41

Походу у премьера японей кукушка скачет впереди него уже далеко впереди ! Синдза чего то забористого поКуриллы !!!!!!!

alexey65 06 января 2019 | 11:46

ykra_dupa: Ты, дурашка, давай думай как оправдывать факт передачи, когда Путя объявит об этом!

ykra_dupa 06 января 2019 | 11:53

alexey65: А где факт клоун !? Почему у вас дураков все факты в будующем ? #скоро )))))))

seva1223 06 января 2019 | 12:12

ykra_dupa: напомни чем оправдали передачу Китаю плодородных територий по площади равной скалистому засушливому Крыму?

blahovdav 06 января 2019 | 12:32

ykra_dupa: А путлеровским свиньям разве нужны факты?86%клинических идиотов без всяких фактов(может свинопут считает соловьиный помет фактами?)поверили в мифических фашистов и теперь тебе факты подавай?

alexey65 06 января 2019 | 11:44

Переход местных жителей в Японию есть наименьшая из проблем.
Там и уговаривать не нужно.

y3emen1 06 января 2019 | 11:45

раздаст вова всю россию, оставит себе сочи да рублёвку

pro_hanov 06 января 2019 | 12:02

y3emen1: А Крым? Зря что-ли отжимал? Народ не поймёт.

shakhtar 06 января 2019 | 12:12

pro_hanov: Жители полуОСТРОВА Крым готовы провести референдум и стать гражданами Японии .И ПРЕФЕКТУРА КРЫМ звучит лутше чем какой то ОКРУГ

yralez 06 января 2019 | 11:46

Вот где плешивый влип......согласятся жители к Японии отойти, значит, видали они его с его РФ в тапочках в деревянном макинтоше.
Не согласятся------всю жизнь сами и их потомки будут видеть жизнь в белых тапочках.

wattman 06 января 2019 | 11:53

Плох ток курилец, который не мечтает стать японцем!

gregor 06 января 2019 | 11:56

Премьер Японии заявил, что курильский вопрос должен быть решен с учетом мнения живущих на островах россиян
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Интересно ,а кто против из жителей , получать японскую зарплату ,пенсию и уровень жизни и будущее для своих детей и внуков ?
Так же будет и с Калининградской областью . Раздадут немцы паспорта ,референдум и ага . И гутен морген товарисчи .
А почему нет ? Абхазии можно ,Крыму можно , ...можно и Кенигсбергской волости .... ,да и можно по периметру всей России . Бумеранг дело такое . Кто запустил к тому и возвращается .

vpu2011 06 января 2019 | 12:04

Поздравляю живущих на островах россиян. Впервые в истории кто-то захотел учитывать их мнение. В своей стране они этого не дождались.

pusto1 06 января 2019 | 12:12

vpu2011: там все работают вахтовым методом на рыбокомбинате. никто не останется.

evial 06 января 2019 | 12:05

Абэ очередной раз пиарится. ТО, что Кунашир и Итуруп вообще выведены за скобки любых переговоров, это уже известно. Итак остаются Шикотан и Хабомаи. Интересно, кто будет голосовать на Хабомаи, если там ВООБЩЕ никто не живет? На островах архипелага официально нет жителей. По Шикотану ... там проголосуют так, как военное начальство прикажет. Все местные жители в той или иной форме связаны с военными.
Очевидно, что Абэ максимум на что может рассчитывать, это при условии 100% гарантии недопуска на Хабомаи пиндосов ни при каких обстоятельствах, полюбоваться на то, что где-то наши позволят японский флаг водрузить..
Ну а попытка упоминать Итуруп и Кунашир вообще ни с чем останется.

post_v 06 января 2019 | 12:27

evial:
======
плёвое дело
сейчас всем погранцам сделают регистрацию места жительства на Хабомаи, и они все как один напишут рапорта с отказом жить под Японией

gvzdk 06 января 2019 | 12:08

А слабо еще один референдум провести?...

seva1223 06 января 2019 | 12:08

Хитрый япошка просчитал чикистов. Мнение ЖИВУЩИХ на острове, если и когда, будет решено выселением а япошки будут не причем

chichanik 06 января 2019 | 12:09

с учетом мнения ... россиян
Наконец-то, хоть кто-то интересуется

uakolesov 06 января 2019 | 12:09

Вот вам и ответ на референдум в Крыму. Я давно ждал, что расплата будет

kaputvsemu 06 января 2019 | 12:12

Да не вопрос. Высадить десант вооруженных вежливых японцев и провести референдум по присоединению. Результат в 105 процентов "за" гарантирован.

kaplan911 06 января 2019 | 12:25

Блин, до чего дОжили.
Премьер-министр Японии дорожит мнением россиян, живущих
на Курилах, а нашей власти на это мнение просто начхать.

zloy_sok 06 января 2019 | 12:26

А мнение других граждан РФ конечно никого не интересует....

meteor9 06 января 2019 | 12:33

Мнение местных жителей...принять во внимание. Что то это мне напоминает. Это уже где то не так давно было главным фактором. А! Вспомнил! Крым. Референдум у крымчан. Только там зеленые человечки были, такие вежливые очень, а здесь достаточно просто спросить у российских островитян. А вообще интересно получается. Какие то крупицы закулисных делишек наших любимых властей узнаем от японского премьера. Мутная водичка.

kaputvsemu 06 января 2019 | 12:35

Наконец-то Курилы возвращаются в "родную гавань". Теперь хоть суши с неба...

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