Z Архив новостей новости
5 74 6 4823
Эксклюзив Эха 11:18, 06 января 2019

Константинопольский патриарх вручил киевскому митрополиту Епифанию грамоту о независимости Украинской церкви

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил киевскому митрополиту Епифанию грамоту о независимости Украинской церкви. Об этом сообщает из Стамбула корреспондент «Эха Москвы». Томос представляет собой грамоту, которая в оформлении повторяет исторические документы многовековой давности. Против независимости Украинской церкви выступает РПЦ.

Комментарии

74

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kreamssdick 06 января 2019 | 11:20

Поздравляем наших украинских братьев!

danko1 06 января 2019 | 11:23

kreamssdick: Поздравления Украине. Заслуженное поражение Кремля и РПЦ.
Нечего агрессору делать в Украине.

kotbajune 06 января 2019 | 11:24


По томосу глава автоФекальной СЦУ Вселенский престол , т.е. сам Варфаломей, а не митрополит Киевский, а уж о патриаршестве и речи быть не может – сплошной Стамбул!!!

Во истину автоФекалия!!!

Из подписанного томоса об автоФекалии (по слову Порошенко)

"Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в границах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочкой и призываем все святые Православные церкви признать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украины" ( СЦУ!! - отныне по каноническому решению все свидомиты СЦУки – официально!!! ), как такую, что имеет своей кафедрой исторический город Киев ( т.е. ехай на… истоию 10 века, а не в реальный город), не может ставить епископов (СЦУкам это не в масть) или основывать парафии за границами государства; уже существующие отныне подчинятся, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, потому что юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского Государства", — говорится в тексте томоса, опубликованном на странице посла Украины в Турции Андрея Сибиги в Twitter


Сала Украине!!!! Хер-оям сала!!
И автоФекалий побольше всем-всем СЦУкам!!!!!


А ВМЕСТО ПАТРИАРШЕСТВА ФИГА В ФОРМЕ ТОМОСА!!!!

kreamssdick 06 января 2019 | 11:25

kotbajune: ты в курсе, что твою муйню не читает никто?

kotbajune 06 января 2019 | 11:27

kreamssdick:

А ВМЕСТО ПАТРИАРШЕСТВА ФИГА В ФОРМЕ ТОМОСА!!!!

нюхапй и не ври - нечитун

gordy 06 января 2019 | 11:30

"Против независимости Украинской церкви выступает РПЦ."


Но сделать ничего не может?

danko_wurda 06 января 2019 | 11:32

gordy: а ты свой томас получил рот открытый с галкой?

sandro_007_ 06 января 2019 | 12:16

Сказочные долбоебы. Все церковную кружку поделить не могут. Дети тьмы, мрака и невежества.

danko_wurda 06 января 2019 | 11:30

kreamssdick: каждому томосу по томосу! А данко1 по морде. Бери бабка1 столько томаса сколько унесёшь. В маями.

danko_wurda 06 января 2019 | 11:27

danko1: поздравляю бабку данко1 с долгожданным томосом. Дожила! УЦП. Бабка пойдёшь воевать за Украину за порошенко?

chapter_2 06 января 2019 | 11:43

Действие ТОМОСа об автокефалии Православной Церкви Украины (ПЦУ) распространяется и на Крым, поскольку последний входит в международно признанные границы Украины, и поэтому является канонической территорией ПЦУ.

krek63 06 января 2019 | 11:52

chapter_2: Попробуй распространи а я посмотрю.

zztop1960 06 января 2019 | 11:54

chapter_2: Не только Крым , но и Беларусь , Белгород , Курск , Брянск и Ростов на Дону

george1 06 января 2019 | 11:56

Приятно наблюдать, как корежит пригожинскую мразь от этой новости.

danko_wurda 06 января 2019 | 12:01

george1: а хохломразь скачет, типа данко1.

parasuk_ 06 января 2019 | 11:54

chapter_2: Скорее всего, порашкины попы, как и порашкина армия, в Крым приехать побоятся :)

sim 06 января 2019 | 11:28

kreamssdick: Ну разве что для посмеяться над больными людьми. И порадоваться истерике скрепанутых)

bobiksdoh 06 января 2019 | 11:35

kreamssdick: не мешайте ему бредить, это негуманно.

yan19 06 января 2019 | 11:43

kotbajune: глава автоФекальной...
Главой автоФекальной АвтоНомии Крым , оккупированой Россией и ею загаженной до
невозможности огромным потоком Фекалий-стекающим неочищенными из неконотролируемой застройками и гостиницами полосы побережья ЮБК-является Сергей Аксенов, в миру криминальный АВТО(фекальный)ритет с погонялом Гоблин

kotbajune 06 января 2019 | 11:53

yan19:
Хер-оям сала!!

Ну и тебе тоже,СЦУк

yan19 06 января 2019 | 11:56

kotbajune: kotbajune: Ну и тебе тоже,СЦУк
Нафига ты мне сдалась -СЦУк, болохастая?

kotbajune 06 января 2019 | 11:58

yan19: "Нафига ты мне сдалась"

Я в РПЦ МП, а ты в СЦУках - понял?

сам язык аббревиатурами говорить кто есть кто

Понял, хер-ой с салом?

volodya123 06 января 2019 | 12:01

kotbajune: Мозгов написать что-то вразумительное у тебя нет, но пайку отрабатывать все равно надо? И так, незаметно для самого себя, ты постепенно превращаешься в односложную выдру-пудру, которая вообще уже перестала быть похожей на человека.

kotbajune 06 января 2019 | 12:03

volodya123:

вот ещё одно быдло (интертекстное) прочснулось

у которого Шевченко интерпретирует Бандеру!!!

Сала Украине!!!! Хер-оям сала!!
И автоФекалий побольше всем-всем СЦУкам!!!!!

volodya123 06 января 2019 | 12:09

kotbajune: а ты, значит, не быдло? муа-ха-ха-ха-ха!

kotbajune 06 января 2019 | 12:11

volodya123:

всё-таки Шевченко интерпретирует Бандеру!!!

не остановить

volodya123 06 января 2019 | 12:17

kotbajune: В твоем, по видимому, не совсем здоровом воображении, много чудес происходит, а дисциплину, не говоря уже об определениях, ты так и не осилил. И не сможешь уже, наверно. Потому что деградант.

kotbajune 06 января 2019 | 12:20

volodya123:

знаете кто это?

это явление "поля анонимных формул"

где у него Шевченко и интерпретирует Бандеру

volodya123 06 января 2019 | 12:27

kotbajune: ха-ха-ха на тебя, выдра-пудра, можешь продолжать плакать и ругаться

(комментарий скрыт)

zztop1960 06 января 2019 | 12:24

kotbajune: Как Москва получила патриаршество в 1590 году ? В Москве был арестован Вселенский патриарх , Константинопольский Иеремия , К Иеремии применялись методы убеждения вплоть до угрозы утопления в Москве-реке , морили его голодом в заточении , заставляя подписать грамоту о предоставлении Москве патриаршество. Когда Иеремия подписал грамоту , то в конце 20 века , проведя экспертизу , оказалось , что грамота липовая , 70 подписей из 105 оказались поддельными. Так что под вопросом вообще статус Гундяева и РПЦ

mikr 06 января 2019 | 11:29

kreamssdick: //...Поздравляем наших украинских братьев!..//

Если подписанный томос считать достижением, то это - единственное достижение "незалежной" за последние пять лет. Все остальное является здрадой и общий баланс успехов/неудач находится в глубочайшем минусе, из которого нет возврата. Поэтому, если кто-то и "поздравляет" Украину с сегодняшним томосом, то только ради того чтобы выразить сарказм.

kreamssdick 06 января 2019 | 11:35

mikr: да как-то похер на твое частное мнение.

mulltipulti 06 января 2019 | 11:37

mikr: Поэтому, если кто-то и "поздравляет" Украину
///
Когда я увижу Гундяева в окопах под Донецком, с оружием в руках, борющегося за Русскую Веру, а не под охраной ФСО на перекрытых улицах Москвы, вот тогда мы поговорим кто достоин веры и томаса, а кто бьется за деньги в своей мошне!!!

justlooking 06 января 2019 | 11:42

Ukraine +80.39%
Ukraine's stock market index (PFTS) skyrocketed more than 80 percent in 2018, according to data sourced from Refinitv, comfortably becoming the top performer worldwide.

max_otto 06 января 2019 | 12:16

mikr: Во первых вы правы. Но во вторых иначе и быть не могло с учетом объективных факторов. Только идиот мог думать, что поменяв Яныка на Петю в Украине начнутся стремительные улучшения. Такого не было нигде на постсоветском пространстве. К слову ситуация в РФ ничуть не лучше, разве что нефть спасает, но особой заслуги в этом нет.
Сейчас Украина проходит стадию рождения. Рождение - всегда боль и кровь. И в этом контексте сам факт, что Украина не стала "ново/малороссией" - уже удача. Не говорю победа, до победы еще далеко. Главное само движение. Оно есть, с той скоростью с какой это объективно возможно с учетом "постсоветскости". Нужно выиграть время. Ваш светоносный не вечен, а до тех пор - гибридная война. Но в этой, навязанной войной Украина и становится независимым государством. И томас вполне логичен. Хоть с сарказмом, хоть без.

(комментарий скрыт)

skuller 06 января 2019 | 11:27

Заипал этот термос уже второй день, ну получили кастрюли его, ну пусть значит идут и турецкому попу бьют поклоны уже. Нас то атеистов, которых здесь 95% зачем этим мучить ежеминутно, что новостей других нет?

kreamssdick 06 января 2019 | 11:28

skuller: Согласен с тобой, с несчастным. Вроде бы и непонятно, что это и зачем, и нам, атеистам, все равно, но раз Гундяев и ФСБэшый Кремль так бесятся, значит, вещь хорошая и нужная. Это Манька Захерова еще не протрезвела, добавит своих светлых мыслей после)))

skuller 06 января 2019 | 11:30

kreamssdick: Делать что-то с оглядкой на Путина, а он молчит ему пох. Обидно, наверное, да?

kreamssdick 06 января 2019 | 11:34

skuller: кто молчит? Да на говно все изошли, Гундяй и в ООН писал, и в Гаагу, и Папе Римскому)))

skuller 06 января 2019 | 12:09

kreamssdick: Ну то Кирилл, ему по должности это нужно, самый то главный украинский Бог-Путин ни слова не сказал об этом левом термосе))) Ради него все и затевалось. Сейчас пройдут праздники, всем станет вообще пох на вашу турецкую церковь, и будете вы перед турками раком стоять, терпилы)))

kreamssdick 06 января 2019 | 12:27

skuller: ну не все же тебе одному раком стоять, или тебе нравится стоять раком?

grigol331 06 января 2019 | 11:48

skuller: Делать что-то с оглядкой на Путина, а он молчит ему пох
_______
Ну да, Гундяев который месяц суетится по собственной инициативе без резолюции пахана. Прям вольнодумец какой-то, мож даже раскольник.

skuller 06 января 2019 | 12:06

grigol331: А что он не может сам свои церковные дела решать? Смешной ты. Наверное, попутал с украинским митрополитом, который без Порошенко и СБУ шага сделать не может.
Я ж вижу как вас коробит, вам бы речь Путина, а он молчит, ему на поповские разборки фиолетово, а у вас аж зубы сводит. Все блоги начинаются с фамилии Путин. Прям мольбу вижу в ваших речах. " Ну Путин, ну скажи что-нибудь" а он на ваш термос болт положил)))

(комментарий скрыт)

good_water 06 января 2019 | 11:27

Как же радуется, не стесняясь еврейское радио расколу в православном мире!
Тьфу на вас!

kreamssdick 06 января 2019 | 11:34

good_water: в раскол ушел Гундяев, это его личное дело.

testmeter 06 января 2019 | 11:59

Очень злятся на России
Все теперь наоборот.
Центр Руси вернулся в Киев
Вместо рашенских болот

good_water 06 января 2019 | 12:33

testmeter:
Какой прогресс, какой успех
У вас всего лишь один стишок на всех!

canary 06 января 2019 | 11:27

и как там дела у Гундяева?

grigol331 06 января 2019 | 11:50

canary: и как там дела у Гундяева?
___
Готовится к увольнению. Ездит по храмам и монастырям, собирает личные вещи. Говорят, уже 3 товарных состава загрузил.

zibex 06 января 2019 | 11:28

Решение Константинополя о возвращении исторической автокефалии Украинской церкви (Константинополь дал, Константинополь забрал) привело к тому что Московская церковь снова стала дочерней церковью Киевской. Московская Церковь в свое время (России тогда еще не было) неканоническим путем отделилась от Киевской Митрополии. Поэтому возвратилась историческая справедливость - и теперь Киев - Мать-Церковь для Москвы, а не наоборот.
И это ломает всю основу путинских скреп, всю эту "избранность и особенность русского народа", и делает смешным бред Путина о князе Владимире, о сакральности Крыма, Корсуня (Херсонеса) и едином народе.
Поэтому чекистская хунта так перепугалась и засуетилась - ведь теперь еще более стали заметны не просто фальсификации и подтасовки, а обрушилась основа духовных скреп и захватнической политики РФ.

d_uce 06 января 2019 | 11:55

zibex: Аминь!

zztop1960 06 января 2019 | 12:03

zibex: Как выяснилось , у Москвы даже томаса нет , а патриаршество , в 1590 году, получили незаконно , заточив под арест Константинопольского патриарха и подделав 70 подписей из 105 в грамоте о патриаршестве. Ничего не изменилось в России за столетия - ложь , подтасовки , воровство и т.д.

kadetkl 06 января 2019 | 12:21

zztop1960: А в турецком томосе сколько подписей?

s_vlad 06 января 2019 | 11:31

Очередной прокол агента Михайлова ))

emanuil Константин Сергеевич Малеев 06 января 2019 | 11:31

Слава Украине!

danko_wurda 06 января 2019 | 11:35

emanuil: сало морде которая в кадр не влезает хохлу Сергею малееву Константинову! Аминь.

grigol331 06 января 2019 | 11:53

emanuil:
Героям слава!

parasuk_ 06 января 2019 | 11:34

Ну все, хохолики, стамбульский поп таки дал томоса пцу. В киеве по такому случаю горячую воду включат :)

zzzz4444 06 января 2019 | 11:56

parasuk_: лишь бы от московии подальше

parasuk_ 06 января 2019 | 12:00

zzzz4444: Думаете под турками украине теплее будет?

testmeter 06 января 2019 | 12:12

parasuk_: Патриа́рх Варфоломе́й, вообще-то грек, в миру Дими́триос Архондо́нис, греч. Δημήτριος Αρχοντώνης. И православная церковь она берет начало в Византии, столицей которой был Константинополь.
А Вы и не знали, товарищ?

kadetkl 06 января 2019 | 12:25

testmeter: "Папа грек, мама-колхозница" А сам турецкоподданный... Ничего не напоминает?

mulltipulti 06 января 2019 | 12:18

parasuk_: testmeter:- он забыл, что и Крым был турецкии

zztop1960 06 января 2019 | 12:09

parasuk_: Ну все, хохолики, стамбульский поп таки дал томоса пцу. ????? Так патриаршество Москве давал Константинопольский патриарх , в 1590 году , когда Константинополь уже 150 лет был турецким , значит и РПЦ от Стамбула получила патриаршество. А Стамбул это до неузнаваемости изковерканное Константинополь - Истинполин - Истамбул - Стамбул

kadetkl 06 января 2019 | 12:27

zztop1960: С такими ассоциациями Вы легко Москву в Киев превратите и наоборот

alex949 06 января 2019 | 11:36

Ну все, теперь станем жить богаче и щастливей !

a_111111 06 января 2019 | 11:36

Теперь у Порошенко есть Томос:)

wattman 06 января 2019 | 11:49

И где-то в дебрях ресторана
Гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку несовейский человек.

Епифан казался жадным,
Хитрым, умным, плотоядным,
Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел.
В общем так: подручный Джона
Был находкой для шпиона —
Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел!

makeda 06 января 2019 | 11:58

Товарищи! Вера в Бога не должна пересекаться с политикой,потому что Бог не участвует в политических спорах и войнах. Если отделившаяся церковь в поклонении использует одного Бога с другой Московской как они считают церковью,то может ли быть в вопросе веры Раскол? Если Бог один для тех и для других,то что им делить и о чём спорить? Но В Расколе явно принимают участие светское не церковное государственное управление-Власть. Поэтому никакой веры тут быть не может и вся эта возня на Украине спровоцирована не только внутренними,но и внешними экстремистами. В любом случае простому народу как с одной стороны,так и с другой,если есть Вера в Бога,лучше не участвовать в этой политической войне. Она спровоцирована исключительно желанием нанести урон Русскому миру и духу. Если Бог один для всех,то и разделяться нет смысла.

nest2015 06 января 2019 | 12:01

Духа Святаго знаю, а кто такой русский дух?

punyoshohlai 06 января 2019 | 12:12

nest2015: а кто такой русский дух?

Имя ему Перегар

testmeter 06 января 2019 | 12:14

nest2015: "русский дух" - он не кто, а что. Запах такой нехороший, который все стараются побыстрее выветрить из помещения, куда он попал

(комментарий скрыт)

seva1223 06 января 2019 | 12:02

Бедным тролям все сложнее имитировать логику в суждениях Кремля.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

piterrr 06 января 2019 | 12:12

окурок гэбистский, этот бывший помощник ректора войдёт в историю не столько убийствами сотен тысяч людей в РФ и по всему миру, не столько воровством десятков миллиардов долларов США , не столько своими военными преступлениями и ядерным шантажом цивилизации, не столько нищетой, беззаконием и тотальной социальной несправедливостью, в которых он просто утопил всю Россию и её население, сколько эпохальным церковным расколом, разделившим навсегда по живому два братских православных народа!

Самое обсуждаемое

Блоги

Имя игуменьи Свято-Троице-Серафимо-Дивеевского монастыря Сергии оказалось в рассекреченных архивах КГБ Латвии Согласно документам, она была завербована в качестве агента спецслужб в 1987 году…

5 144 6 57692 30.12
Kкгб, религия, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Свобода слова – по-киевски или по-московски? Неновогоднее… В Киев хочется передать – хлопцы, мы все-таки  на вас надеемся! И надеемся на демократические, а не манипуляционные выборы. Слава Украине!..

5 100 6 21325 30.12
Kукраина, политика, общество, мнения
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 81 6 8218 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события
Блоги

+ Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Митрополит РПЦ осудил фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» В обращении к верующим церковный иерарх утверждает, что показанное режиссером новогоднее чудо — «обретение новой любви» главным героем «построено на предательстве своей невесты»...

5 285 6 32855 01.01
8читать ;смотреть
Kобщество, религия
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 440 6 52053 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Интервью Интервью

Геннадий Зюганов гость: Геннадий Зюганов лидер КПРФ

Слава Богу, мы сделали и «Авангард», и ряд других изделий. Они хоть будут беречь и как-то сдерживать это агрессивную политику…

5 133 6 16682 03.01
Блоги

Минобороны: Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — вброс пропагандистов Жертвование средств на возведение Главного Храма ВС РФ в честь Победы в Великой Отечественной войне осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими…

5 52 6 6698 31.12
Kминобороны, рпц, события
Блоги

«Отступитесь от общения с раскольникам» Послание Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху Варфоломею в связи с антиканоническими действиями, предпринимаемыми Константинопольским Патриархатом на Украине…

5 183 6 23747 31.12
Kрпц, украина, религия, события
Блоги

Андрей Окара политолог

Порошенко, Путин, Христос и украинская автокефалия накануне вручения томоса Главные творцы украинской автокефалии — Кремль, Останкино и Чистый переулок, т.е. Российское государство, пропаганда и  руководство РПЦ. Именно их неэффективные шаги создали несколько важнейших предпосылок для легального и легитимного появления ПЦУ…

5 58 6 7626 05.01
Kобщество, украина, рпц, религия, события
Один
Новогодняя ночь

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

3028349

5 103 6 13839 31.12
#слушать 02:48:05 8читать $скачать 38.5 МБ
Kпраздники, общество, видео, передачи
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 39 6 5644 04.01
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Отрицательный персонаж Если даже Эрдоган не совершит никаких преступлений против человечности, да и вообще ничего плохого не сделает, он уже, похоже, будет отрицательным персонажем турецкой истории…

5 174 6 28708 04.01
Kобщество, эрдоган, турция, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны Администрация парка допустила серьезную недоработку. Поручил Департаменту культуры уволить директора парка. Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое…

5 56 6 9859 01.01
Kобщество, происшествия, москва, мнения
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Шта? В МИДе РФ обвинили в публикации списков журналистов Би-би-си британских хакеров, которые взломали сайт российского посольства в Лондоне…

5 189 6 97481 30.12
Kсми, мид, хакеры, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Молчащие Властям России ваши результаты нужны в политических целях – чтобы скрыть свои провалы в стране и свое обогащение. Ради сокрытия своих преступлений, организаторы допинга готовы красть ваши результаты, ваши деньги, ваши жизни…

5 45 6 8606 02.01
Kобщество, спорт, допинг, мнения
Блоги

Владимир Познер журналист

Пока это не произойдет, мы будем топтаться на месте Люди, которые управляют сегодня нами с вами, они откуда взялись? Они взялись из той системы. И пока не придут те, которые вообще не знают, что такое Советский Союз, которые не испытали этого, которые совсем по-другому смотрят на жизнь, ничего не изменится…

5 294 6 58924 05.01
Kобщество, политика, история, мнения

Популярное за неделю

Новости

В городе Тимашевске Краснодарского края умерла женщина, которую оставил на дороге водитель маршрутного такси Это произошло еще в конце декабря, но подробности в местных СМИ и на странице «Типичный Тимашевск» в Instagram появилась сегодня

5 35 6 62553
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Это тоже, может быть, примета великодержавности, потому что неспособность разобрать завал одной секции многоэтажки всяким державам поскромнее незнакома…

5 120 6 165945 02.01
#слушать 50:00 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Кто должен возглавить Союзное государство России и Белоруссии?
5 77 6 18218 03.01
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Соучастники Путина Не православные чекисты и не попы в штатском, не действующие силовики и не бывшие партноменклатурщики привели в 2000 году к власти Владимира Путина…

5 321 6 358894 03.01
Kпутин, события
Блоги

Марьяна Наумова четырежды чемпионка Мира, абсолютная рекордсменка в жиме штанги лежа среди девушек-подростков

+ Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! Мы не забудем и никому ничего не простим… С новым годом, друзья! За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена — впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя…

5 348 6 110408 31.12
8читать ;смотреть
Kпраздники, общество, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7534203
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3846708

Сегодня в эфире