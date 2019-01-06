Константинопольский патриарх вручил киевскому митрополиту Епифанию грамоту о независимости Украинской церкви
Константинопольский патриарх Варфоломей вручил киевскому митрополиту Епифанию грамоту о независимости Украинской церкви. Об этом сообщает из Стамбула корреспондент «Эха Москвы». Томос представляет собой грамоту, которая в оформлении повторяет исторические документы многовековой давности. Против независимости Украинской церкви выступает РПЦ.
Комментарии74
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kreamssdick 06 января 2019 | 11:20
Поздравляем наших украинских братьев!
danko1 06 января 2019 | 11:23
kreamssdick: Поздравления Украине. Заслуженное поражение Кремля и РПЦ.
Нечего агрессору делать в Украине.
kotbajune 06 января 2019 | 11:24
По томосу глава автоФекальной СЦУ Вселенский престол , т.е. сам Варфаломей, а не митрополит Киевский, а уж о патриаршестве и речи быть не может – сплошной Стамбул!!!
Во истину автоФекалия!!!
Из подписанного томоса об автоФекалии (по слову Порошенко)
"Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в границах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочкой и призываем все святые Православные церкви признать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украины" ( СЦУ!! - отныне по каноническому решению все свидомиты СЦУки – официально!!! ), как такую, что имеет своей кафедрой исторический город Киев ( т.е. ехай на… истоию 10 века, а не в реальный город), не может ставить епископов (СЦУкам это не в масть) или основывать парафии за границами государства; уже существующие отныне подчинятся, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, потому что юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского Государства", — говорится в тексте томоса, опубликованном на странице посла Украины в Турции Андрея Сибиги в Twitter
Сала Украине!!!! Хер-оям сала!!
И автоФекалий побольше всем-всем СЦУкам!!!!!
А ВМЕСТО ПАТРИАРШЕСТВА ФИГА В ФОРМЕ ТОМОСА!!!!
kreamssdick 06 января 2019 | 11:25
kotbajune: ты в курсе, что твою муйню не читает никто?
kotbajune 06 января 2019 | 11:27
kreamssdick:
А ВМЕСТО ПАТРИАРШЕСТВА ФИГА В ФОРМЕ ТОМОСА!!!!
нюхапй и не ври - нечитун
gordy 06 января 2019 | 11:30
"Против независимости Украинской церкви выступает РПЦ."
Но сделать ничего не может?
danko_wurda 06 января 2019 | 11:32
gordy: а ты свой томас получил рот открытый с галкой?
sandro_007_ 06 января 2019 | 12:16
Сказочные долбоебы. Все церковную кружку поделить не могут. Дети тьмы, мрака и невежества.
danko_wurda 06 января 2019 | 11:30
kreamssdick: каждому томосу по томосу! А данко1 по морде. Бери бабка1 столько томаса сколько унесёшь. В маями.
danko_wurda 06 января 2019 | 11:27
danko1: поздравляю бабку данко1 с долгожданным томосом. Дожила! УЦП. Бабка пойдёшь воевать за Украину за порошенко?
chapter_2 06 января 2019 | 11:43
Действие ТОМОСа об автокефалии Православной Церкви Украины (ПЦУ) распространяется и на Крым, поскольку последний входит в международно признанные границы Украины, и поэтому является канонической территорией ПЦУ.
krek63 06 января 2019 | 11:52
chapter_2: Попробуй распространи а я посмотрю.
zztop1960 06 января 2019 | 11:54
chapter_2: Не только Крым , но и Беларусь , Белгород , Курск , Брянск и Ростов на Дону
george1 06 января 2019 | 11:56
Приятно наблюдать, как корежит пригожинскую мразь от этой новости.
danko_wurda 06 января 2019 | 12:01
george1: а хохломразь скачет, типа данко1.
parasuk_ 06 января 2019 | 11:54
chapter_2: Скорее всего, порашкины попы, как и порашкина армия, в Крым приехать побоятся :)
sim 06 января 2019 | 11:28
kreamssdick: Ну разве что для посмеяться над больными людьми. И порадоваться истерике скрепанутых)
bobiksdoh 06 января 2019 | 11:35
kreamssdick: не мешайте ему бредить, это негуманно.
yan19 06 января 2019 | 11:43
kotbajune: глава автоФекальной...
Главой автоФекальной АвтоНомии Крым , оккупированой Россией и ею загаженной до
невозможности огромным потоком Фекалий-стекающим неочищенными из неконотролируемой застройками и гостиницами полосы побережья ЮБК-является Сергей Аксенов, в миру криминальный АВТО(фекальный)ритет с погонялом Гоблин
kotbajune 06 января 2019 | 11:53
yan19:
Хер-оям сала!!
Ну и тебе тоже,СЦУк
yan19 06 января 2019 | 11:56
kotbajune: kotbajune: Ну и тебе тоже,СЦУк
Нафига ты мне сдалась -СЦУк, болохастая?
kotbajune 06 января 2019 | 11:58
yan19: "Нафига ты мне сдалась"
Я в РПЦ МП, а ты в СЦУках - понял?
сам язык аббревиатурами говорить кто есть кто
Понял, хер-ой с салом?
volodya123 06 января 2019 | 12:01
kotbajune: Мозгов написать что-то вразумительное у тебя нет, но пайку отрабатывать все равно надо? И так, незаметно для самого себя, ты постепенно превращаешься в односложную выдру-пудру, которая вообще уже перестала быть похожей на человека.
kotbajune 06 января 2019 | 12:03
volodya123:
вот ещё одно быдло (интертекстное) прочснулось
у которого Шевченко интерпретирует Бандеру!!!
Сала Украине!!!! Хер-оям сала!!
И автоФекалий побольше всем-всем СЦУкам!!!!!
volodya123 06 января 2019 | 12:09
kotbajune: а ты, значит, не быдло? муа-ха-ха-ха-ха!
kotbajune 06 января 2019 | 12:11
volodya123:
всё-таки Шевченко интерпретирует Бандеру!!!
не остановить
volodya123 06 января 2019 | 12:17
kotbajune: В твоем, по видимому, не совсем здоровом воображении, много чудес происходит, а дисциплину, не говоря уже об определениях, ты так и не осилил. И не сможешь уже, наверно. Потому что деградант.
kotbajune 06 января 2019 | 12:20
volodya123:
знаете кто это?
это явление "поля анонимных формул"
где у него Шевченко и интерпретирует Бандеру
volodya123 06 января 2019 | 12:27
kotbajune: ха-ха-ха на тебя, выдра-пудра, можешь продолжать плакать и ругаться
zztop1960 06 января 2019 | 12:24
kotbajune: Как Москва получила патриаршество в 1590 году ? В Москве был арестован Вселенский патриарх , Константинопольский Иеремия , К Иеремии применялись методы убеждения вплоть до угрозы утопления в Москве-реке , морили его голодом в заточении , заставляя подписать грамоту о предоставлении Москве патриаршество. Когда Иеремия подписал грамоту , то в конце 20 века , проведя экспертизу , оказалось , что грамота липовая , 70 подписей из 105 оказались поддельными. Так что под вопросом вообще статус Гундяева и РПЦ
mikr 06 января 2019 | 11:29
kreamssdick: //...Поздравляем наших украинских братьев!..//
Если подписанный томос считать достижением, то это - единственное достижение "незалежной" за последние пять лет. Все остальное является здрадой и общий баланс успехов/неудач находится в глубочайшем минусе, из которого нет возврата. Поэтому, если кто-то и "поздравляет" Украину с сегодняшним томосом, то только ради того чтобы выразить сарказм.
kreamssdick 06 января 2019 | 11:35
mikr: да как-то похер на твое частное мнение.
mulltipulti 06 января 2019 | 11:37
mikr: Поэтому, если кто-то и "поздравляет" Украину
///
Когда я увижу Гундяева в окопах под Донецком, с оружием в руках, борющегося за Русскую Веру, а не под охраной ФСО на перекрытых улицах Москвы, вот тогда мы поговорим кто достоин веры и томаса, а кто бьется за деньги в своей мошне!!!
justlooking 06 января 2019 | 11:42
Ukraine +80.39%
Ukraine's stock market index (PFTS) skyrocketed more than 80 percent in 2018, according to data sourced from Refinitv, comfortably becoming the top performer worldwide.
max_otto 06 января 2019 | 12:16
mikr: Во первых вы правы. Но во вторых иначе и быть не могло с учетом объективных факторов. Только идиот мог думать, что поменяв Яныка на Петю в Украине начнутся стремительные улучшения. Такого не было нигде на постсоветском пространстве. К слову ситуация в РФ ничуть не лучше, разве что нефть спасает, но особой заслуги в этом нет.
Сейчас Украина проходит стадию рождения. Рождение - всегда боль и кровь. И в этом контексте сам факт, что Украина не стала "ново/малороссией" - уже удача. Не говорю победа, до победы еще далеко. Главное само движение. Оно есть, с той скоростью с какой это объективно возможно с учетом "постсоветскости". Нужно выиграть время. Ваш светоносный не вечен, а до тех пор - гибридная война. Но в этой, навязанной войной Украина и становится независимым государством. И томас вполне логичен. Хоть с сарказмом, хоть без.
skuller 06 января 2019 | 11:27
Заипал этот термос уже второй день, ну получили кастрюли его, ну пусть значит идут и турецкому попу бьют поклоны уже. Нас то атеистов, которых здесь 95% зачем этим мучить ежеминутно, что новостей других нет?
kreamssdick 06 января 2019 | 11:28
skuller: Согласен с тобой, с несчастным. Вроде бы и непонятно, что это и зачем, и нам, атеистам, все равно, но раз Гундяев и ФСБэшый Кремль так бесятся, значит, вещь хорошая и нужная. Это Манька Захерова еще не протрезвела, добавит своих светлых мыслей после)))
skuller 06 января 2019 | 11:30
kreamssdick: Делать что-то с оглядкой на Путина, а он молчит ему пох. Обидно, наверное, да?
kreamssdick 06 января 2019 | 11:34
skuller: кто молчит? Да на говно все изошли, Гундяй и в ООН писал, и в Гаагу, и Папе Римскому)))
skuller 06 января 2019 | 12:09
kreamssdick: Ну то Кирилл, ему по должности это нужно, самый то главный украинский Бог-Путин ни слова не сказал об этом левом термосе))) Ради него все и затевалось. Сейчас пройдут праздники, всем станет вообще пох на вашу турецкую церковь, и будете вы перед турками раком стоять, терпилы)))
kreamssdick 06 января 2019 | 12:27
skuller: ну не все же тебе одному раком стоять, или тебе нравится стоять раком?
grigol331 06 января 2019 | 11:48
skuller: Делать что-то с оглядкой на Путина, а он молчит ему пох
_______
Ну да, Гундяев который месяц суетится по собственной инициативе без резолюции пахана. Прям вольнодумец какой-то, мож даже раскольник.
skuller 06 января 2019 | 12:06
grigol331: А что он не может сам свои церковные дела решать? Смешной ты. Наверное, попутал с украинским митрополитом, который без Порошенко и СБУ шага сделать не может.
Я ж вижу как вас коробит, вам бы речь Путина, а он молчит, ему на поповские разборки фиолетово, а у вас аж зубы сводит. Все блоги начинаются с фамилии Путин. Прям мольбу вижу в ваших речах. " Ну Путин, ну скажи что-нибудь" а он на ваш термос болт положил)))
good_water 06 января 2019 | 11:27
Как же радуется, не стесняясь еврейское радио расколу в православном мире!
Тьфу на вас!
kreamssdick 06 января 2019 | 11:34
good_water: в раскол ушел Гундяев, это его личное дело.
testmeter 06 января 2019 | 11:59
Очень злятся на России
Все теперь наоборот.
Центр Руси вернулся в Киев
Вместо рашенских болот
good_water 06 января 2019 | 12:33
testmeter:
Какой прогресс, какой успех
У вас всего лишь один стишок на всех!
canary 06 января 2019 | 11:27
и как там дела у Гундяева?
grigol331 06 января 2019 | 11:50
canary: и как там дела у Гундяева?
___
Готовится к увольнению. Ездит по храмам и монастырям, собирает личные вещи. Говорят, уже 3 товарных состава загрузил.
zibex 06 января 2019 | 11:28
Решение Константинополя о возвращении исторической автокефалии Украинской церкви (Константинополь дал, Константинополь забрал) привело к тому что Московская церковь снова стала дочерней церковью Киевской. Московская Церковь в свое время (России тогда еще не было) неканоническим путем отделилась от Киевской Митрополии. Поэтому возвратилась историческая справедливость - и теперь Киев - Мать-Церковь для Москвы, а не наоборот.
И это ломает всю основу путинских скреп, всю эту "избранность и особенность русского народа", и делает смешным бред Путина о князе Владимире, о сакральности Крыма, Корсуня (Херсонеса) и едином народе.
Поэтому чекистская хунта так перепугалась и засуетилась - ведь теперь еще более стали заметны не просто фальсификации и подтасовки, а обрушилась основа духовных скреп и захватнической политики РФ.
d_uce 06 января 2019 | 11:55
zibex: Аминь!
zztop1960 06 января 2019 | 12:03
zibex: Как выяснилось , у Москвы даже томаса нет , а патриаршество , в 1590 году, получили незаконно , заточив под арест Константинопольского патриарха и подделав 70 подписей из 105 в грамоте о патриаршестве. Ничего не изменилось в России за столетия - ложь , подтасовки , воровство и т.д.
kadetkl 06 января 2019 | 12:21
zztop1960: А в турецком томосе сколько подписей?
s_vlad 06 января 2019 | 11:31
Очередной прокол агента Михайлова ))
emanuil Константин Сергеевич Малеев 06 января 2019 | 11:31
Слава Украине!
danko_wurda 06 января 2019 | 11:35
emanuil: сало морде которая в кадр не влезает хохлу Сергею малееву Константинову! Аминь.
grigol331 06 января 2019 | 11:53
emanuil:
Героям слава!
parasuk_ 06 января 2019 | 11:34
Ну все, хохолики, стамбульский поп таки дал томоса пцу. В киеве по такому случаю горячую воду включат :)
zzzz4444 06 января 2019 | 11:56
parasuk_: лишь бы от московии подальше
parasuk_ 06 января 2019 | 12:00
zzzz4444: Думаете под турками украине теплее будет?
testmeter 06 января 2019 | 12:12
parasuk_: Патриа́рх Варфоломе́й, вообще-то грек, в миру Дими́триос Архондо́нис, греч. Δημήτριος Αρχοντώνης. И православная церковь она берет начало в Византии, столицей которой был Константинополь.
А Вы и не знали, товарищ?
kadetkl 06 января 2019 | 12:25
testmeter: "Папа грек, мама-колхозница" А сам турецкоподданный... Ничего не напоминает?
mulltipulti 06 января 2019 | 12:18
parasuk_: testmeter:- он забыл, что и Крым был турецкии
zztop1960 06 января 2019 | 12:09
parasuk_: Ну все, хохолики, стамбульский поп таки дал томоса пцу. ????? Так патриаршество Москве давал Константинопольский патриарх , в 1590 году , когда Константинополь уже 150 лет был турецким , значит и РПЦ от Стамбула получила патриаршество. А Стамбул это до неузнаваемости изковерканное Константинополь - Истинполин - Истамбул - Стамбул
kadetkl 06 января 2019 | 12:27
zztop1960: С такими ассоциациями Вы легко Москву в Киев превратите и наоборот
alex949 06 января 2019 | 11:36
Ну все, теперь станем жить богаче и щастливей !
a_111111 06 января 2019 | 11:36
Теперь у Порошенко есть Томос:)
wattman 06 января 2019 | 11:49
И где-то в дебрях ресторана
Гражданина Епифана
Сбил с пути и с панталыку несовейский человек.
Епифан казался жадным,
Хитрым, умным, плотоядным,
Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел.
В общем так: подручный Джона
Был находкой для шпиона —
Так случиться может с каждым, если пьян и мягкотел!
makeda 06 января 2019 | 11:58
Товарищи! Вера в Бога не должна пересекаться с политикой,потому что Бог не участвует в политических спорах и войнах. Если отделившаяся церковь в поклонении использует одного Бога с другой Московской как они считают церковью,то может ли быть в вопросе веры Раскол? Если Бог один для тех и для других,то что им делить и о чём спорить? Но В Расколе явно принимают участие светское не церковное государственное управление-Власть. Поэтому никакой веры тут быть не может и вся эта возня на Украине спровоцирована не только внутренними,но и внешними экстремистами. В любом случае простому народу как с одной стороны,так и с другой,если есть Вера в Бога,лучше не участвовать в этой политической войне. Она спровоцирована исключительно желанием нанести урон Русскому миру и духу. Если Бог один для всех,то и разделяться нет смысла.
nest2015 06 января 2019 | 12:01
Духа Святаго знаю, а кто такой русский дух?
punyoshohlai 06 января 2019 | 12:12
nest2015: а кто такой русский дух?
Имя ему Перегар
testmeter 06 января 2019 | 12:14
nest2015: "русский дух" - он не кто, а что. Запах такой нехороший, который все стараются побыстрее выветрить из помещения, куда он попал
seva1223 06 января 2019 | 12:02
Бедным тролям все сложнее имитировать логику в суждениях Кремля.
piterrr 06 января 2019 | 12:12
окурок гэбистский, этот бывший помощник ректора войдёт в историю не столько убийствами сотен тысяч людей в РФ и по всему миру, не столько воровством десятков миллиардов долларов США , не столько своими военными преступлениями и ядерным шантажом цивилизации, не столько нищетой, беззаконием и тотальной социальной несправедливостью, в которых он просто утопил всю Россию и её население, сколько эпохальным церковным расколом, разделившим навсегда по живому два братских православных народа!