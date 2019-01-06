Константинопольский патриарх вручил киевскому митрополиту Епифанию грамоту о независимости Украинской церкви

Константинопольский патриарх Варфоломей вручил киевскому митрополиту Епифанию грамоту о независимости Украинской церкви. Об этом сообщает из Стамбула корреспондент «Эха Москвы». Томос представляет собой грамоту, которая в оформлении повторяет исторические документы многовековой давности. Против независимости Украинской церкви выступает РПЦ.