В руководстве ФСИН назвали некорректным сравнение ведомства с ГУЛАГом
Те времена давно канули в Лету, заявил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. По его словам, «если понимать под сутью ГУЛАГа массовые нарушения прав человека, массовые репрессии, неправосудные приговоры, расстрелы, пытки, выбивание показаний, то как это можно соотнести с сегодняшней ситуацией?», — передает Интерфакс.
Сотрудников ФСИН, которые бьют заключенных, Максименко назвал «горе-работниками». По его словам, ведомство с ними борется.
В минувшем году разразились сразу несколько скандалов, связанных с пытками в системе ФСИН.
Комментарии16
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danko1 06 января 2019 | 11:10
Действительно, ФСИН отличается от ГУЛАГА, в котором миллиардами не воровали, но по жестокости приблизились.
kypykyky 06 января 2019 | 11:13
куда куда канули?
post_v 06 января 2019 | 11:13
danko1:
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1. Все отличие - что ФСИН не расстреливает заключенных?
2. Кто-нибудь что-нибудь слышал про "суд офицерской чести" в колонии в Ярославле после того, как 18 (!) сотрудников ФСИН поочередно избивали заключенного?
Если такого суда не было, стало быть, и чести никакой нету
3. Если назвать "гестаповцами" тех сотрудников ФСИН, которые так избивает заключенного– это для избивающих оскорбление, или похвала?
4. Зачем СМИ вслед за ФСИН повторяют несуразные фразы, например, "у заключенного произошла асфикция"? Так и говорите - "охранник задушил заключенного"
5. Почему-то нет веры сотрудникам ФСИН. Именно поэтому нужна гласность в деле архива 40000 сотрудников ОГПУ-НКВД
6. Выставка Интерполитех - "казачьи" шашки, сварганенные заключенными, и рыцарские доспехи с эмблемой ФСИН - это вершина творческой мысли в России в XXI веке?
7. Почему ФСИН до сих пор не потребовала признать экстремистской известную песню "Белая Армия, Черный Барон" со словами "мы раздуваем пожар мировой, церкви и тюрьмы сравняем с землей"?
Кстати, митрополит Волоколамский мог бы спеть этот куплет дуэтом с подполковником ФСИН в отставке Светланой Журовой. Смотрелось бы красиво….
galina_683 06 января 2019 | 11:38
danko1:
У доктора Менгеле и в Отряде 731 учёные ставили опыты на людях.
Судя по логике Максименко, их тоже нельзя называть садистами. Они же не ради удовольствия, а во имя науки...
kreamssdick 06 января 2019 | 11:12
ну хоть немного еще стесняются, нравственное зерно есть
petrivanov 06 января 2019 | 11:13
Работники СИЗО и Гулага - те же люди. Садисты. Просто сегодня масштаб меньше. И интернет мешает некоторым садитстам проявлять себя в полной мере.
zloy74 06 января 2019 | 11:14
А вот простой вопрос: действительно ли женщин за какие то провинности могут лишить права доступа в помещение для гигиены? Это утвердждала Толоконникова
nikolaitschi 06 января 2019 | 11:15
Ведомство борется не с изуверами, а за их право безнаказанно совершать преступления.
hz6691 06 января 2019 | 11:15
Ничего общего! Букы в названии различаются на 100%
zibex 06 января 2019 | 11:19
Начальник ГУЛАГа, Берман заявил:
- Лагерями должна руководить такая организация, которая может выполнять крупные хозяйственные поручения и начинания советской власти и освоит ряд новых районов.
И ещё:
- Мы в лагерях принуждаем людей, не способных самостоятельно перевоспитать себя, жить советской жизнью, толкаем их до тех пор, пока они не начинают делать это добровольно. Да, мы заставляем их всеми средствами делать то, что в нашей стране миллионы людей делают по доброй воле, испытывая счастье и радость
yralez 06 января 2019 | 11:21
ГУЛАГ и ГУФСИН........букавки то разные !
zibex 06 января 2019 | 11:25
До середины 20-х годов советское руководство колебалось: в чем состоит главная задача тюрем и лагерей — в перевоспитании заключенных, в их наказании или в извлечении прибыли? Теперь ведомства, имевшие отношение к концлагерям, медленно приходили к согласию: места заключения должны окупать себя. К концу десятилетия на смену хаотическому миру послереволюционных советских тюрем и лагерей должна была прийти новая система. Соловки должны были стать не только организованным экономическим предприятием, но и образцовым лагерем, примером, тысячекратно копируемым по всему Советскому Союзу.
poster6996 06 января 2019 | 11:33
А их никто и не сравнивает, просто вывеску сменили. Суть и методы те же.
galina_683 06 января 2019 | 11:41
Замечательно, Валерик. Так и запишем - пытки заключенных-это не ГУЛАГ.
Когда придёт время, он будет не в ГУЛАГе, а просто попадет к "горе-работникам"...
a_111111 06 января 2019 | 11:47
Товарищ Зампред (именно так именовали писатели проехавшие по Беломорканалу фактического главу ОГПУ Генриха Ягоду) хорошо поработал...Он правда будучи уже наркомом внутренних дел начал было сомневаться кой в чем... За что и поплатился...
alexey65 06 января 2019 | 12:33
Путя не раз заявлял, что ФСБ является продолжателем славных традиций ЧК-КГБ и не стесняется этого.
А начальник ГУФСИН стесняется, хотя всегда делали общее дело!