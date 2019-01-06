Бывшему министру финансов Подмосковья предъявили официальные обвинения
Его озвучили следователи.
Алексей Кузнецов был экстрадирован из Франции 3 января. По данным следствия, он нанес ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей.
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Его озвучили следователи.
Алексей Кузнецов был экстрадирован из Франции 3 января. По данным следствия, он нанес ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей.
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Комментарии1
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pusto1 06 января 2019 | 12:05
предъявили, а доказывать будут как?