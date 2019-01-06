Власти Челябинской области почти на треть увеличили выплаты пострадавшим при частичном обрушении дома в Магнитогорске

Власти Челябинской области почти на треть увеличили выплаты пострадавшим при частичном обрушении многоэтажного дома в Магнитогорске. К ЧП, по официальной версии, привёл взрыв бытового газа.

Общая сумма выплат выросла с 66 миллионов рублей до 93х, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Деньги семьям погибших и пострадавшим в Магнитогорске начали выплачивать в четверг. По миллиону рублей родные жертв трагедии получат как от регионального так и федерального правительства. Пострадавшие по несколько сотен тысяч. В большинстве подъездов дома, где 31 декабря прогремел взрыв, сегодня пустят лифты. Жители соседних подъездов, затронутым взрывом, ещё несколько дней смогут на небольшое время зайти к себе в квартиру и забрать необходимые вещи. Два подъезда многоэтажки снесут. Ещё столько же временно отселят. Ранее сообщалось, что частично обрушившееся здание могут разделить на два дома. Полностью расселять его не планируют, несмотря на петицию в интернете с призывом это сделать. Люди говорят, что им там страшно находиться. Всего в доме 12 подъездов. Жителям снесённых дадут новые квартиры. Люди смогут выбрать месторасположение жилья, заверили власти Челябинской области.

Уральские СМИ ранее не исключали версию теракта. Следственный комитет заявил, что следов взрывчатки на месте обрушения не нашли. При этом СК так и не ответил на вопрос, что за люди погибли в машине на следующий день после ЧП в Магнитогорске. Звучала версия, что там были подозреваемые в теракте и их уничтожили силовики.