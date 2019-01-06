В Стамбуле проходит богослужение, после которого глава новой Украинской церкви получит грамоту о независимости

В Стамбуле в эти минуты проходит богослужение, после которого глава новой Украинской церкви получит грамоту о независимости.

Грамоту о независимости получит Православная церковь Украины, которая была создана в декабре. Русская православная церковь независимость Украинской церкви не признала.