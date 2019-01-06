В Стамбуле проходит богослужение, после которого глава новой Украинской церкви получит грамоту о независимости
В Стамбуле в эти минуты проходит богослужение, после которого глава новой Украинской церкви получит грамоту о независимости.
Грамоту о независимости получит Православная церковь Украины, которая была создана в декабре. Русская православная церковь независимость Украинской церкви не признала.
Комментарии35
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kreamssdick 06 января 2019 | 11:06
Все больше и больше сообществ прихожан московского патриархата переходят в новую каноничную Православную церковь Украины.
kotbajune 06 января 2019 | 11:10
По томосу глава автоФекальной СЦУ Вселенский престол , т.е. сам Варфаломей, а не митрополит Киевский, а уж о патриаршестве и речи быть не может – сплошной Стамбул!!!
Из подписанного томоса об автоФекалии (по слову Порошенко)
"Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в границах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочкой и призываем все святые Православные церкви признать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украины" ( СЦУ!! - отныне по каноническому решению все свидомиты СЦУки – официально!!! ), как такую, что имеет своей кафедрой исторический город Киев ( т.е. ехай на… истоию 10 века, а не в реальный город), не может ставить епископов (СЦУкам это не в масть) или основывать парафии за границами государства; уже существующие отныне подчинятся, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, потому что юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского Государства", — говорится в тексте томоса
Сала Украине!!!! Хер-оям сала!!
И автоФекалий побольше всем-всем СЦУкам!!!!!
danko1 06 января 2019 | 11:13
РПЦ, как и Кремль, поражений не при знаёт, но агрессия такая же.
kreamssdick 06 января 2019 | 11:17
danko1: Для Кремля вообще год начался, как последний.
kotbajune 06 января 2019 | 11:18
danko1:
Это у кого поражение?
Где патриарх у СЦУк? В Киеве - нет, в Стамбуле
теперь вы СЦУки Стамбульского прихода?
И чьё это поражение ?
kottigr1 06 января 2019 | 11:19
kotbajune: Где патриарх у СЦУк? В Киеве - нет, в Стамбуле
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А где Господь ?
ykra_dupa 06 января 2019 | 11:29
kottigr1: Его нет ! По этому радость тупых хохлов больше походит на вечную улыбку идиота из психушки !)))
blahovdav 06 января 2019 | 11:28
kotbajune: Путлеровский адепт настолько туп??Не всрись, узнав, что поклоняешься еврею из Назарета(прости меня Господи)
blahovdav 06 января 2019 | 11:26
kotbajune: А чего это путлеровскую свинку так заколбасило??У гундяя томоса нет и вы там всралысь(укр.фольк). Хероям сала? Да уж лучше сала, чем вашим хероям отрезанные головы пехотинцем путлера... Боярышника и блинов с навозных лопат из уличных выгребных ям, паРашковец....
volodya123 06 января 2019 | 11:30
kotbajune: И этот дебил два дня спорил со мной, пытаясь доказать, что разбирается в литературе...
merelymy 06 января 2019 | 11:31
kotbajune: Сала Украине!!!! Хер-оям сала!! И автоФекалий побольше ...
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Спасибо вам за вашу заботу до нашей кефали.
И произношение у вас подходящее.
У вас мы знаем уже развитой путинзм построили, поэтому второго продукта завались, а сало чисто духовное и голубое, но с продрисью из телевизора.
Мы тоже иногда его приглядываем: скобеиновое, соловьиное, кисельное в экспортном исполнении и с мигалкой.
zzzz4444 06 января 2019 | 11:59
kotbajune: собака еще лает, а караван уже ушел.
kotbajune 06 января 2019 | 12:01
zzzz4444: совершенно точно
и в том стамбульском караване какляцкое ПАТРИАРШЕСТВО уехало
и вы ехайте за ним
orlov_a_v 06 января 2019 | 11:11
kreamssdick: теперь вы томосеки))))
parasuk_ 06 января 2019 | 11:12
kreamssdick: Наоборот. Даже в виннице те, кто сдуру вступил в пцу, спешит помыть ноги и просится обратно в лоно истиной веры
kreamssdick 06 января 2019 | 11:16
parasuk_: не свисти.
davi__koloradov 06 января 2019 | 11:18
Гундяй проснулся, а томоса-то у него нет! А у Украинской Православной Церкви есть! Получается, Гундяю надо на поклон в Киев ехать!
parasuk_ 06 января 2019 | 11:24
davi__koloradov: Вообще-то, киевскую митрополию как-то уже сдавали на время московским патриархам. Как девку непотребную. Которую теперь отмыли и и пытаются выдать за приличную женщину из хорошей семьи :)
s_vlad 06 января 2019 | 11:34
davi__koloradov: агента Михайлова там не ждут ;)
ykra_dupa 06 января 2019 | 11:06
В новой версии комедии " Свадьба в Малиновке" , которая в настоящий момент происходит на украине , пан Попандопуло-порошенко ,все таки купил у пьяного попа его крест !)))
parasuk_ 06 января 2019 | 11:07
А как звучит: стамбульский поп даст томоса пцу :) Хохолики, вы наверное плохо варфоломея ублажали, раз вам такое срамное название придумали.
blahovdav 06 января 2019 | 11:31
parasuk_Хохолики, вы наверное плохо варфоломея ублажали, раз вам такое срамное название придумали. \\\\А Рашка-говняшка тебя не смущает?? Вы что там мединского переублажали, высосав весь мозг через....?
tv_victim 06 января 2019 | 11:07
Судя по фото, они там РЕАЛЬНО КАКОЙ_ТО СВИТОК ПОДПИСЫВАЮТ! Свиток, Карл! Какая же это обуза на пути прогресса, вся эта религия....
kreamssdick 06 января 2019 | 11:18
tv_victim: а ИНН у тебя, Карл, пластиковый?
zibex 06 января 2019 | 11:11
Решение Константинополя о возвращении исторической автокефалии Украинской церкви (Константинополь дал, Константинополь забрал) привело к тому что Московская церковь снова стала дочерней церковью Киевской. Московская Церковь в свое время (России тогда еще не было) неканоническим путем отделилась от Киевской Митрополии. Поэтому возвратилась историческая справедливость - и теперь Киев - Мать-Церковь для Москвы, а не наоборот.
И это ломает всю основу путинских скреп, всю эту "избранность и особенность русского народа", и делает смешным бред Путина о князе Владимире, о сакральности Крыма, Корсуня (Херсонеса) и едином народе.
Поэтому чекистская хунта так перепугалась и засуетилась - ведь теперь еще более стали заметны не просто фальсификации и подтасовки, а обрушилась основа духовных скреп и захватнической политики РФ.
parasuk_ 06 января 2019 | 11:16
zibex: украинской церкви нет, есть, прости господи, пцу. Или православная церковь на украине. Лежащая под стамбульским попом и управляемая шестеркой-митрополитом с одной лычкой на рясе
kottigr1 06 января 2019 | 11:21
parasuk_: Лежащая под стамбульским попом ..
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А России каково лежать под жидом Иисусом ?
parasuk_ 06 января 2019 | 11:28
kottigr1: Вообще-то, речь шла не об украине, как о государстве, а о слепленной из двух сект новой украинской "церкви". Но вы, как обычно, ничего не поняли :)
nersesov 06 января 2019 | 11:24
zibex: пусть об этом скажет Варфоломей, чтобы мы голову не ломали, кто там и кому приходится дочерней церковью ))
orlov_a_v 06 января 2019 | 11:14
Опять фейки на эхе на укоаине была и есть независимая церковь это упц которая сама выбирала себе главу не согласовывая не с кем а вот москва зависела от нее потому как выбор патриарха зависел от голоса предстоятеля упц.
kreamssdick 06 января 2019 | 11:19
orlov_a_v: Только деньги УПЦ МП таскает чемоданами Гундяеву
yralez 06 января 2019 | 11:15
Так называемой РПЦ получить грамоту о независимости от ФСБ не светит.
piterrr 06 января 2019 | 11:17
окурок гэбистский войдёт в историю не столько убийствами сотен тысяч людей в РФ и по всему миру, не столько воровством десятков миллиардов долларов США , не столько своими военными преступлениями и ядерным шантажом цивилизации, не столько нищетой, беззаконием и тотальной социальной несправедливостью, в которых он просто утопил всю Россию и её население, сколько эпохальным церковным расколом, разделившим навсегда по живому два братских православных народа!
mikr 06 января 2019 | 11:24
Если подписанный томос считать достижением, то это - единственное достижение "незалежной" за последние пять лет. Все остальное является здрадой и общий баланс успехов/неудач находится в глубочайшем минусе, из которого нет возврата. Поэтому, если кто-то и "поздравляет" Украину с сегодняшним томосом, то только ради того чтобы выразить сарказм.
ghost__dance 06 января 2019 | 11:25
Очередная перемога.
Но что-то мне подсказывает, что это, как и все сделанное в хохляндии, окажется говном. Впрочем, не буду учить попов богу молиться - одной карманной церковью больше, одной меньше - какая разница?