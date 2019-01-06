В Саудовской Аравии женщины с этого дня смогут узнать о разводе с помощью sms-оповещений
Вступает в силу постановление, которое должно положить конец практике тайных разводов, когда мужья не сообщают женам о прекращении брака, передает Би-би-си. Оповещать женщин об изменении их брачного статуса будут суды. По словам юристов, это позволит женщинам соблюсти свои права при разводе, а также гарантирует, что доверенности, выданные во время брака, не будут незаконно использованы.
Комментарии1
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serjo1977 06 января 2019 | 10:52
Дикари. Но Российское государства скоро и их переплюнет.