Владельцев дач обязали сообщать властям о перестройке своих домов
Если этого не будет сделано, то у них могут возникнуть проблемы при последующем оформлении прав собственности на объект, пишет «Российская газета». Издание отмечает, что если строительство или реконструкция начаты до 4 августа прошлого года, когда вступил в силу соответствующий закон, то при подаче документов на государственную регистрацию прав до 1 марта направлять уведомление о начале и окончании строительства не нужно. А вот с 1 марта такие уведомления станут обязательным.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
timbuktu 06 января 2019 | 10:45
реконструкция туалета на дачном участке тоже не должна пройти незамеченной для властей?
lenin3 06 января 2019 | 10:47
timbuktu: это они ещё про теплицы не вспомнили.А так же про антенну Триколора...
kindman_a 06 января 2019 | 10:57
"...сообщать властям..."
========================================
Зачем? Землеотвод сделан - и идите на буй.
tanyaya 06 января 2019 | 10:59
Дачи Медведева, Путина, мамы Володина, Шувалова, Якунина, Золотова и прочих воров из бюджета уже стоят на государственном учёте с точки зрения того, что там вытворяется с переустройством?
sasass 06 января 2019 | 10:47
Взяткодательство набирает новые высоты ,при пустующей казне ...
curhatuy6 06 января 2019 | 10:52
sasass:Они это продумали уже давно. На законном уровне. Вы купили участок. Продумали и спроектировали домик. Но без подписи местного архитектора (от БТИ) как автора проекта, никто Вам его не утвердит. Сумма подписи - ОЙ:)))
ft18 06 января 2019 | 10:49
Следующим шагом будет видимо, обязание получить платное разрешение на строительство и на ввод в эксплуатацию. Путинское государство же напрягается, позволяя строиться, ресурсы свои задействовывает...
ramen 06 января 2019 | 10:58
А пошли нах!
vorthyn 06 января 2019 | 10:58
Единственная надежда, что у местной администрации людей и средств не исполнение не хватит.