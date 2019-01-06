Владельцев дач обязали сообщать властям о перестройке своих домов

Если этого не будет сделано, то у них могут возникнуть проблемы при последующем оформлении прав собственности на объект, пишет «Российская газета». Издание отмечает, что если строительство или реконструкция начаты до 4 августа прошлого года, когда вступил в силу соответствующий закон, то при подаче документов на государственную регистрацию прав до 1 марта направлять уведомление о начале и окончании строительства не нужно. А вот с 1 марта такие уведомления станут обязательным.