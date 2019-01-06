Запрещенный в России фильм «Смерть Сталина» удостоен приза кинокритиков США за лучший сценарий

Награду получили Армандо Ианнуччи, Дэвид Шнайдер и Йен Мартин.

Российские власти отозвали прокатное удостоверение у сатирической комедии «Смерть Сталина» в прошлом году, за два дня до премьеры.

Министр культуры Владимир Мединский назвал картину оскорбительной насмешкой над всем советским прошлым. «Фильмом года» критики назвали малобюджетную картину «Всадник» китайского режиссера Хлои Чжао.