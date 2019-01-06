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10:30, 06 января 2019

Запрещенный в России фильм «Смерть Сталина» удостоен приза кинокритиков США за лучший сценарий

Награду получили Армандо Ианнуччи, Дэвид Шнайдер и Йен Мартин.

Российские власти отозвали прокатное удостоверение у сатирической комедии «Смерть Сталина» в прошлом году, за два дня до премьеры.

Министр культуры Владимир Мединский назвал картину оскорбительной насмешкой над всем советским прошлым. «Фильмом года» критики назвали малобюджетную картину «Всадник» китайского режиссера Хлои Чжао.

Комментарии

12

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(комментарий скрыт)

yuryr 06 января 2019 | 10:46

Очень приличный/интересный для просмотра фильм "у них" и очень неприличный министр культуры - у нас. Все на своих местах :-(

sandro_007_ 06 января 2019 | 10:51

Удивительный народец - это надо же такую профессию выдумать - кинокритик.

gordy 06 января 2019 | 10:51

"Министр культуры Владимир Мединский назвал картину оскорбительной насмешкой над всем советским прошлым."

И тем насмешил честной народ?

curhatuy6 06 января 2019 | 10:46

Этот фильм надо показывать детям. Как прививку от клептократии. От тогдашней и нынешней:)))

jamba 06 января 2019 | 10:47

Пожалуй, лучшая комедия в ушедшем году;)

plidurok Андрей Филимонов 06 января 2019 | 10:48

В России при чекистах сложилась тенденция - запрещать все хорошее и качественное, а настоящим оскорблением памяти является фильм "Т-34" и ему подобные.

serjo1977 06 января 2019 | 10:49

Сценарий там, как раз-таки, не без ляпов. Понятно, что никто в здравом уме не будет воспринимать этот фильм как исторический, но ляпов, вроде званий караульных у дверей сталинского кабинета и нелепой фразы "Поцелуй меня в мой советский зад!" можно и НУЖНО было избежать.

rampa 06 января 2019 | 10:51

как же любят наши начальники называть себя Россией, а критику власти покушением на Россию )))

ansh 06 января 2019 | 10:51

Фильм так себе.
По такой тематики лучше, например, комедия-фарс "Красный монарх" 1983 года.
И чего российские сософилы возбудились на посредственный фильм?
Homo soveticus-ы, что с них взять.

kreamssdick 06 января 2019 | 10:54

Шикарный фильм. Как только его запретили, тут же все его и посмотрели. Да, он не собрал кассу в России, но сделал гораздо больше для российской истории, засунул мудинских под плинтус.

ykra_dupa 06 января 2019 | 10:57

kreamssdick: Мне больше комедия смерть кеннеди нравится ! Там эпизод ржачный был как баба одна по багажнику машины лезет ,на заднем сиденье кеннеди этот уже сидит пюсю нюхает ,и охрана такая бегает и кричит - а кто это сделал !? )))))

dzanipolo 06 января 2019 | 10:56

Понятно, что это за "кинокритики", и что кино (как искусство) их вообще не интересует.
Все эти "Оскары", "Золотые глобусы" и прочие аксессуары - инструменты холодной войны Запада против России.

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