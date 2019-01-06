В Магнитогорске сегодня хоронят 11 погибших в результате обрушения жилого дома

Всего погибли 39 человек. Общей панихиды не было. Первые похороны начались 4 января, на следующий день после окончания поисковой операции. Трагедия произошла 31 декабря. Обрушился один из подъездов 10-этажного жилого дома, по официальной версии – из-за взрыва бытового газа. В администрации Челябинской области сегодня пообещали увеличить выплаты пострадавшим почти на треть – в общей сложности, до 93 миллионов рублей.