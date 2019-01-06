В Стамбуле проходит торжественное богослужение перед вручением Украинской церкви указа о независимости
Прямую трансляцию церемонии в резиденции Константинопольского патриарха ведут ряд украинских телеканалов. В богослужении принимает участие президент Украины Петр Порошенко. Против предоставления независимого статуса Украинской православной церкви выступает РПЦ.
Комментарии23
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region62 06 января 2019 | 10:36
Легли укры под турок-такая их сущность под кем то лежать.
davi__koloradov 06 января 2019 | 10:45
РПЦ КГБ (без томоса) жутко душит жаба.
kottigr1 06 января 2019 | 10:48
davi__koloradov: За Россию можно порадоваться, ведь у неё теперь появился центр Православия в Киеве, а не отдел сталинского НКВД, как в Москве..
kindman_a 06 января 2019 | 10:59
Сёня Киселев будет всплескивать ручонками и бормотать про ядерный константинопольский пепел.
proletarian74 06 января 2019 | 10:55
davi__koloradov:
Фактически Русская церковь получила автокефалию, когда её кириархальная Церковь — Константинопольская — отпала от православия в католичество. Впоследствии Константинополь вернулся к православию, но оказался политически и финансово зависим от Москвы, и поэтому согласился на Всеправославный собор, который установил автокефалию Русской церкви, отведя ей пятое место в диптихе. Документ, подтверждающий это (Грамота восточных патриархов), имеется. Томосы об автокефалии являются нововведением девятнадцатого века, и не все согласны с их правомерностью...
kotbajune 06 января 2019 | 10:48
По томосу глава автоФекальной СЦУ Вселенский престол , т.е. сам Варфаломей, а не митрополит Киевский, а уж о патриаршестве и речи быть не может – сплошной Стамбул!!!
Во истину автоФекалия!!!
Из подписанного томоса об автоФекалии (по слову Порошенко)
"Этим подписанным Патриаршим и Синодальным Томосом мы признаем и провозглашаем установленную в границах территории Украины Автокефальную Церковь нашей духовной дочкой и призываем все святые Православные церкви признать ее как сестру и вспоминать под именем "Святейшая Церковь Украины" ( СЦУ!! - отныне по каноническому решению все свидомиты СЦУки – официально!!! ), как такую, что имеет своей кафедрой исторический город Киев ( т.е. ехай на… истоию 10 века, а не в реальный город), не может ставить епископов (СЦУкам это не в масть) или основывать парафии за границами государства; уже существующие отныне подчинятся, согласно порядку, Вселенскому Престолу, который имеет канонические полномочия в Диаспоре, потому что юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского Государства", — говорится в тексте томоса, опубликованном на странице посла Украины в Турции Андрея Сибиги в Twitter
Сала Украине!!!! Хер-оям сала!!
И автоФекалий побольше всем-всем СЦУкам!!!!!
ostapba 06 января 2019 | 10:48
region62: ИЗЫДИ!!!
нехрысть мокшанская!!!!
Ату тебя..ату на ножи даже!!
kottigr1 06 января 2019 | 10:50
region62: Вы ещё не знаете про жида Иисуса... Вся Россия легла.
ostapba 06 января 2019 | 10:56
kottigr1: под внука Мордхи Блинчикова??
Неплохо бы его погуглить,,вдруг фотка осталась на икону..
Даже..
bobiksdoh 06 января 2019 | 10:41
Главный творец ПЦУ- Путин в.в., надеюсь, тоже там молится?
proletarian74 06 января 2019 | 10:48
bobiksdoh:
Забудьте о П(равославии)!!!
"Константинопольский патриарх Варфоломей, подписавший томос об автокефалии для новой религиозной структуры Украины, в тексте документа переименовал ее, назвав не "Православной церковью Украины" (ПЦУ), а "Святейшей церковью Украины" (СЦУ), сообщают украинские СМИ. При этом, как написал украинский православный блогер Массимо Коловрат, новая украинская церковь, получившая автокефалию от Варфоломея, не имеет право создавать зарубежные епархии и приходы, а все имеющиеся церковные объекты, находящиеся за рубежом и ранее принадлежащие Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, переходят в полное подчинение Константинополю (Стамбулу). Контроль новой церкви будет распространятся исключительно только на территорию Украины.
Согласно томосу новая церковь Украины напрямую подчиняется патриарху Константинополя и он же является ее главой. Неподчинение решениям патриарха приведет к потере автокефалии.
Таким образом, новая Святейщая церковь Украины не получила главного - самостоятельности, она полностью подчинена Стамбулу. Украинская православная церковь Московского патриархата имеет намного больше свободы и косвенно зависит от Москвы. "
bobiksdoh 06 января 2019 | 10:55
proletarian74: как страшно жить! Что же дальше будет!?
proletarian74 06 января 2019 | 10:42
Педя - гениальный разрушитель. Одним махом лишил церковь на Украине как самостоятельности, так и православности. От СЦУк до католиков теперь вообще один шаг. ДА собственно зачем?Пусть так смешно и называются и в Стамбульский общак платят. Они больше не православные. Аминь.. Но у Восточной Украины есть шанс вернутся в Православие.. И Педя их к этому подталкивает..
ЗЫ А все таки красиво звучит "Не поминай СЦУко всуе" )))
wild_division 06 января 2019 | 10:51
proletarian74: К кацапов рвёт пуканы от бессилия и злобы.
Все бегут от них.....даже вера..
ostapba 06 января 2019 | 10:51
proletarian74: тебя никто и всуе не упоминает, нехристя.. ты свою справку то предоставь, что ты не душегуб православия..а глупый фрайер. Вдруг тебе и обойдется прогрешенение
Даже...
Ты молись и кайся гнида мокшанская..
В гимностерке и в лаптях даже..
proletarian74 06 января 2019 | 10:57
ostapba:
Когда вы пишите, такое чувство что вы бредите.. Вы вообще бываете трезвый?
kreamssdick 06 января 2019 | 10:58
proletarian74:
Кто дал гундяевцам монополию на православие? пусть бумагу прелъявят
evkryl 06 января 2019 | 10:54
Господа, никого не удивляет изрядная доля сюра в новостях последнего времени?
Весь мир: выборы, космические запуски, санкции, хоккей, кинопремии, войны, нефть, новые станции метро... 21 век, с его движухой, бедами, достижениями...
Украина: Варфоломей пообещал подписать Томос, Варфоломей подписал Томос, Порошенко сфотографировал Томос, началось вручение Томоса, завтра покажут Томос...
kottigr1 06 января 2019 | 10:59
evkryl: Варфоломей пообещал подписать Томос, Варфоломей подписал Томос, Порошенко сфотографировал Томос... Рагозин утопил таксу, Путин разрешил россиянам собирать в лесах валежник... Вот движуха !
kreamssdick 06 января 2019 | 10:59
evkryl: Большое культурное событие. Годовщины крещения Руси отмечают даже атеисты, потому что с культурно-исторической стороны это было важное событие.
ramen 06 января 2019 | 10:55
Можно поздравить украинцев.
А мне, как обычно - смешно: КАК теперь РПЦшные кгбисты будут "благодатный огонь" из иерусалимской кубуклии возить? Там ведь как раз Варфоломей этот огонь возжигает. А Гундяев с ним разосра... разругался... Минус очередная спецоперация, выходит? А, ребята? Будете, как все, в толпе стоять на храмовой горе?
kreamssdick 06 января 2019 | 10:56
Витаемо Украину с незалежной церковью! Святкуемо разом с вами! Христос народился! (народится вот-вот)
evkryl 06 января 2019 | 10:57
И почему редакция создание Украинской митрополии Константинопольского патриархата называет пердоставлением независимости украинской православной церкви? И почему большинство комментаторов это не удивляет.