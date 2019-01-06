Национальное общество кинокритиков США назвало лучший фильм года

Лента «Наездник» китайского режиссера Хлои Чжао стала главным фильмом ушедшего года по версии ассоциации американских кинокритиков, в которую входят несколько десятков ведущих экспертов в этой области. Драма повествует о судьбе талантливого дрессировщика лошадей, который вынужден из-за серьезной травмы головы оставить карьеру в родео и заново найти себя. Премьера фильма состоялась в мае 2017 года на Каннском фестивале, но в американский прокат он вышел лишь год спустя.

Лидером по количеству наград стала лента мексиканского кинорежиссера Альфонсо Куарона под названием «Рим». Она выиграла в номинациях за лучший иностранный фильм, лучшую режиссуру, а также операторскую работу. Звание лучшего актера Национальное общество кинокритиков США присудило Итану Хоуку за главную роль в фильме «Дневник пастыря», а лучшей актрисой названа Оливия Колман, сыгравшая в «Фаворитке».

Сегодня в Калифорнии также состоится объявление лауреатов премии «Золотой глобус»