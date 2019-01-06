Очередной раунд переговоров о возобновлении работы ряда министерств США завершился неудачей

Представители Демократической партии и Белого дома пока так и не могут договориться о принятии бюджета на этот год.

На встрече с демократами, которые контролируют большинство в Палате представителей, от Белого дома присутствовал вице-президент США Майкл Пенс. По словам его помощника, которые передает агентство Reuters, диалог был продуктивным. Однако сторонам вновь не удалось договориться о том, сколько средств нужно выделить на строительство стены на границе с Мексикой. Президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на выделении Конгрессом на эти цели более 5,5 млрд долларов. В результате конфликта до сих пор не принят бюджет, а в конце декабря произошел «шатдаун» — было приостановлено финансирование целого ряда федеральных министерств. В том числе частично свою работу прекратили Госдепартамент, Минюст и министерство внутренней безопасности США. Без работы временно остались около 800 тысяч человек. И несмотря на то, что демократы ранее приняли закон об отмене «шатдауна», Трамп заявил, что не подпишет его, пока не будет утверждено финансирование стены на границе с Мексикой.

Очередной раунд переговоров об отмене «шатдауна» пройдет сегодня.