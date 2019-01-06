Полиция Ингушетии проверяет сообщения о том, что в роддоме младенцу заклеили рот
Накануне в соцсетях появилось видео, на котором ребенок находится в больничной палате и к его лицу лейкопластырем прикреплена соска. При этом в палате нет медперсонала и родственников. По словам источника РИА, соску приклеила одна из сотрудниц республиканского перинатального центра.
Комментарии7
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kir_pich_101 06 января 2019 | 10:16
Медицина становится все более циничной.
Налицо путенские скрепы.
Зарплата обязывает.
freshener 06 января 2019 | 10:48
kir_pich_101:
А ты за гуманность в виде персональной сиделки заплатил?
В США "гуманизм" стоит вот столько: https://ibb.co/ZG3bCR4
Пребывание в палате и уход — $428 733
Хочешь так же? Хочешь?
secondvenmud 06 января 2019 | 10:19
Значит на Их Святейшество уже голос поднимал. Развели тут гласность, потворствуют малолеткам с памперсов.
sasass 06 января 2019 | 10:22
Очень просто , к соскам горные дети не приучены и поэтому они растут горластыми и свободными.....)))
tetriz 06 января 2019 | 10:24
Заклеили рот и подкинули пакет травы...
andreyoo 06 января 2019 | 10:29
Заклеить рот и приклеить соску таки разные вещи.
Передернуть любимаэый конек Эха. Если передергивание рас... классово верное.
tadolg 06 января 2019 | 10:36
andreyoo: Да нет, это не передергивание . А вы не отмазывайте. Если вам вставленный в рот кляп приклеить, это вы как назовете?