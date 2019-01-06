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10:00, 06 января 2019

В NASA объяснили причину отмены приглашения в США главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина

Ключевые американские сенаторы убедили руководителя Национального аэрокосмического агентства США отказаться от встречи с главой российской госкорпорации. Это плохая идея, услышал Джим Брайденстайн от законодателей. Он рассказал газете Washington Post что рассчитывал улучшить отношение с главой Роскосмоса. Но под давлением сенаторов решил отменить приглашение Дмитрию Рогозину. Одна из противников его приезда в США сенатор-демократ Джин Шахин. Член сенатского комитета, который финансирует аэрокосмическое агентство. Она напомнила, что Рогозин после присоединения в марте 14года Крыма к России оказался под санкциями. По её мнению, его приезд его в Штаты ослабит давление на Москву и повредит национальным интересам, пишет издание. Эту позицию поддержал однопартиец Роберт Менендес и ряд других сенаторов. NASA в пятницу отменила приглашение главе Роскосмоса. В космическом агентстве уточнили, что новая дата пока не определена. Его визит за океан был запланирован на следующий месяц. Для того чтобы чиновник смог приехать в США его фамилию убрали из санкционных списков. И минфин разрешил ему въезд в страну.

Роскосмос накануне заявил, что продолжает подготовку к переговорам о сотрудничестве и ждёт от NASA разъяснений.

Комментарии

29

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uhovostro 06 января 2019 | 10:06

Что-то боязно мне стало за собачку таксу как-то...

pattrick1 06 января 2019 | 10:28

В NASA объяснили причину отмены приглашения в США главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина...

В последний момент, Дмитрий Рогозин был заменён митрополитом Епифанием.

oldpartizan 06 января 2019 | 10:32

побоялись что рагозин застрянет во входных дверях?

kuzma36 06 января 2019 | 10:28

Пиндосня испугалась,что придется платить за дырку просверленную на МКС,вот и оттягивают!!
Ведь только расскажи,как сральник американский поломался-это же позора не оберешься!!!

eduard1958 06 января 2019 | 10:56

kuzma36: Кузя! Твой папа всю жизнь расплачивается за то,что в твоей маме дырку просверлил,в результате чего ты на свет появилось.Вот кому надо посочувствовать.

desdichado 06 января 2019 | 10:34

Хороший щёлк по носу

vezdehod1 06 января 2019 | 10:35

Не удастся Хряку погулять по Америке и подышать её воздухом - придётся оставаться в своём загоне.

timbuktu 06 января 2019 | 10:06

не помню точно. но - если рогозин под санкциями ,то подобное приглашение было ,мягко сказать,неуместным

к тому же,рогозин может сглазить эту самую насу )))

haldey 06 января 2019 | 10:31

Отличная новость, а то этот подпиндосник опять, ради поездки, подстроит каверзу... А так, нет поездки, нет очередного прогиба, хотя, эта тварь подпиндосная уже столько говна натворила... Ну, ничего, всех записали, всем все зачтем, и венедиктовы, и рогозины отгребут по полной))) А сейчас еще надо поддерживать иллюзию управления Россией со стороны СШей, пусть погрезят перед разгромом,))) А разберемся с хозяевами, там и холопами займемся))) А пока пусть они управляют иллюзорными процессами)))

bobiksdoh 06 января 2019 | 10:39

haldey: назовите точный адрес, санитары уже готовы выехать.

tanyaya 06 января 2019 | 10:49

haldey: У вас левое полушарие не дружит с правым. Все нейронные связи утеряны.

arye_11 06 января 2019 | 10:10

...и ждёт от NASA разъяснений.
__________________________________________________________________________
Рогозин.
А помнишь, как год назад, когда ты через Румынию и Молдову летел в ПМР и власти Кишинева развернули твой самолет, ты тоже тряс кулачками, злобно надувал пухлые щечки и грозился вернуться на ТУ-160.
Ну и как, вернулся?
Вот точно так же ты и от NASA получишь разъяснения.

sensei54 06 января 2019 | 10:28

arye_11: Обидно. Помочь им хотел, доклад собрался делать в NASA - как правильно космос осваивать, а они не оценили.

haldey 06 января 2019 | 10:34

arye_11: Дурья твоя башка))) Без рогозиных нет развития илонов разных... Мы эти связи уже вычислили и перекрыли, и он там пустой не нужен))) А ты покудахтай в меру своего понимания)))

arye_11 06 января 2019 | 10:38

haldey:
Служивый.
Иди пахлебай горячих помоев, согрейся, лет с башки сбрось, еще раз перечти то, что ты мне написал и уже с отогретой и не мерзлой головой попытайся написать то, что ты уже написал, но на человеческом языке, так, чтобы боль-мень было понятно.

kir_pich_101 06 января 2019 | 10:12

Боятся конкуренции.
Известный специалист Рагозин представляет угрозу для всей космонавтики человечества.

secondvenmud 06 января 2019 | 10:14

Вставим Джин Шахине 27 Махов, куда следует, и полетим на Марс к едрене фене.

sedoi63 06 января 2019 | 10:17

Каких ещё разъяснений требуют эти узколобые?

ramen 06 января 2019 | 10:23

Рогозин может пыжиться сколько угодно, только...
"На фиг он кому-то нужен?"

yakutt86 06 января 2019 | 10:33

Ну клоуны, ни дать, ни взять. Побоялись "ослабления санкций". А когда приглашали Рогозина - не боялись? А потом, типа, одумались, переполошились и испугались. Тупые зажравшиеся идиоты с кока-колой вместо мозгов.

tanyaya 06 января 2019 | 10:53

yakutt86: Когда приглашали, ещё не читали его медицинскую карту, поэтому не боялись. А когда прочитали, то "одумались, переполошились и испугались": на хрена им сумасшедший патологический вор и враль? У них таких и у самих хватает.

vpu2011 06 января 2019 | 10:34

тут тебе и украина томос получила (которого, кстати, у росеи нет)
тут тебе и пилотируемый Дрэгон 2 испытывать начнут
теперь и главного по росейским батутам к взрослым в НАСА не пускают

прямо всё один к одному. не задался у посеян год сразу..

piterjanis 06 января 2019 | 10:40

vpu2011: цэперемога! геть скакать на майдан!

sasass 06 января 2019 | 10:35

При действующем "Законе подлецов" въезд еще и космических подлецов - сверловщиков МКС, видимо , тоже нежелательно ...

(комментарий скрыт)

jetoma 06 января 2019 | 10:45

Пара вопросов по заметке. 1) Как вообще могла возникнуть идея пригласить с визитом чиновника, находящегося под санкциями? 2) Как вообще можно просто так удалить фамилию из санкционных списков? Просто нажать правой кнопкой мышки "удалить" и всё?

pravdatut 06 января 2019 | 10:49

В этом году США откажутся от услуг извозчика Роскосмоса на МКС. Вот это гланое-валюта США.

ft18 06 января 2019 | 10:59

pravdatut: Ага, асимметричный ответ - доллар запретить )))

ft18 06 января 2019 | 10:56

Правильно. Пусть сам к себе этот батутчик ездит.

hihi2raza 06 января 2019 | 10:58

Очень хорошо, пусть дома сидит этот жирный боров, вса равно в космонавтике этот холуй путинский ни черта не понимает, умеет только жрать, срать и воровать.

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