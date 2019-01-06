В NASA объяснили причину отмены приглашения в США главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина...

Ключевые американские сенаторы убедили руководителя Национального аэрокосмического агентства США отказаться от встречи с главой российской госкорпорации. Это плохая идея, услышал Джим Брайденстайн от законодателей. Он рассказал газете Washington Post что рассчитывал улучшить отношение с главой Роскосмоса. Но под давлением сенаторов решил отменить приглашение Дмитрию Рогозину. Одна из противников его приезда в США сенатор-демократ Джин Шахин. Член сенатского комитета, который финансирует аэрокосмическое агентство. Она напомнила, что Рогозин после присоединения в марте 14года Крыма к России оказался под санкциями. По её мнению, его приезд его в Штаты ослабит давление на Москву и повредит национальным интересам, пишет издание. Эту позицию поддержал однопартиец Роберт Менендес и ряд других сенаторов. NASA в пятницу отменила приглашение главе Роскосмоса. В космическом агентстве уточнили, что новая дата пока не определена. Его визит за океан был запланирован на следующий месяц. Для того чтобы чиновник смог приехать в США его фамилию убрали из санкционных списков. И минфин разрешил ему въезд в страну.

Роскосмос накануне заявил, что продолжает подготовку к переговорам о сотрудничестве и ждёт от NASA разъяснений.