Выплаты пострадавшим в результате трагедии в Магнитогорске будут увеличены почти на треть – до 93 миллионов рублей

Это сообщили власти Челябинской области. Ранее в администрации региона обещали выплатить семьям погибших по одному миллиону рублей, пострадавшим – от 200 до 400 тысяч. за утрату имущества назначены выплаты от 50 тысяч до полумиллиона.

Утром 31 декабря обрушился один из подъездов 10-этажного дома, по официальной версии – из-за взрыва бытового газа. Погибли 39 человек.