Выплаты пострадавшим в результате трагедии в Магнитогорске будут увеличены почти на треть – до 93 миллионов рублей
Это сообщили власти Челябинской области. Ранее в администрации региона обещали выплатить семьям погибших по одному миллиону рублей, пострадавшим – от 200 до 400 тысяч. за утрату имущества назначены выплаты от 50 тысяч до полумиллиона.
Утром 31 декабря обрушился один из подъездов 10-этажного дома, по официальной версии – из-за взрыва бытового газа. Погибли 39 человек.
Комментарии2
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vikwlad 06 января 2019 | 10:19
"по официальной версии – из-за взрыва бытового газа."
Да, только эту версию власти и будут мусолить, т. к. признание теракта, это признание того, что борьба Путина и ФСБ с терроризмом - это фейк. Это признание того, что борьба с терроризмом свелась, по сути, борьбой с инакомыслием, борьбой с лайками и репостами, борьбой с правозащитниками и контролем за соцсетями . А борьба с якобы террористами ведётся только в постановочных видеороликах. Особенно смешны теперь заявления Путина о борьбе с терроризмом "на дальних подступах к России".
vladimir_na_echo 06 января 2019 | 10:29
93/66 = 1.4, а не "почти на треть".
Арифметику в школе учили?
Я понимаю, что надо сделать заголовок, но совсем людей за дебилов держать...
Такое ощущение, что просто уводят от основной проблемы.