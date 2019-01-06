Финляндия победила США в финале молодежного чемпионата мира по хоккею
Решающий матч завершился в Канаде со счетом 3:2. Россиянам досталась бронза. В матче за третье место наши спортсмены обыграли Швейцарию – 5:2.
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Решающий матч завершился в Канаде со счетом 3:2. Россиянам досталась бронза. В матче за третье место наши спортсмены обыграли Швейцарию – 5:2.
Порошенко, Путин, Христос и украинская автокефалия накануне вручения томоса Главные творцы украинской автокефалии — Кремль, Останкино и Чистый переулок, т.е. Российское государство, пропаганда и руководство РПЦ. Именно их неэффективные шаги создали несколько важнейших предпосылок для легального и легитимного появления ПЦУ…
Пока это не произойдет, мы будем топтаться на месте Люди, которые управляют сегодня нами с вами, они откуда взялись? Они взялись из той системы. И пока не придут те, которые вообще не знают, что такое Советский Союз, которые не испытали этого, которые совсем по-другому смотрят на жизнь, ничего не изменится…
Комментарии1
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amebix 06 января 2019 | 10:08
Onnea!