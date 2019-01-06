Пилотируемый корабль Dragon-2 полетит к МКС в феврале
Сначала его будут тестировать в беспилотном режиме, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск. Ранее запуск не раз переносили. Ожидается, что с экипажем на борту новый корабль полетит летом. В настоящее время единственным средством доставить людей на Международную космическую станцию являются российские «Союзы».
Комментарии3
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epynda 06 января 2019 | 09:58
Комментариев либеральной общественности пока нет.....
У цивилизованного, высокотехнологичного Запада нет средста доставки астронавтов на МКС.
Почему нет...???
Да, просто неполучается создать то, что создали в СССР более полувека назад.....
ymnik29 06 января 2019 | 10:11
epynda: У Зспада нет и у рашки своего нет , все советским кичатся думая что рашка = СССР .
pravdatut 06 января 2019 | 10:05
МКС Западу уже не нужна. РФ работает как извозчик до лета, потом в музей.