Пилотируемый корабль Dragon-2 полетит к МКС в феврале

Сначала его будут тестировать в беспилотном режиме, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск. Ранее запуск не раз переносили. Ожидается, что с экипажем на борту новый корабль полетит летом. В настоящее время единственным средством доставить людей на Международную космическую станцию являются российские «Союзы».