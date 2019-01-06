"Назначенный адвокат обвиняемого в шпионаже Пола Уилана пока не контактировал с его семьей"

«Насколько мы понимаем, он не говорит по-английски, и это во многом стало сюрпризом», — сказал брат задержанного в Москве гражданина США, Канады, Британии и Ирландии. Сам адвокат Владимир Жеребенков это не комментировал. В интервью британской газете «Гардиан» Дэвид Уилан добавил, что не понимает, почему спустя неделю после задержания нет никакой официальной информации о том, почему это произошло, и что у него нашли при обыске. Пол Уилан был задержан 28 декабря в Москве сотрудниками ФСБ,