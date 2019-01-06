Назначенный адвокат обвиняемого в шпионаже Пола Уилана пока не контактировал с его семьей
«Насколько мы понимаем, он не говорит по-английски, и это во многом стало сюрпризом», — сказал брат задержанного в Москве гражданина США, Канады, Британии и Ирландии. Сам адвокат Владимир Жеребенков это не комментировал. В интервью британской газете «Гардиан» Дэвид Уилан добавил, что не понимает, почему спустя неделю после задержания нет никакой официальной информации о том, почему это произошло, и что у него нашли при обыске. Пол Уилан был задержан 28 декабря в Москве сотрудниками ФСБ,
Комментарии5
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neyexo 06 января 2019 | 09:52
Как пишут американские газеты, биография и контакты Уилана очень запутанные, выпутываться будет трудно. Да и американцам предстоит во всем разобраться. Ведь нормальные американцы не учат русский или какой бы то ни было язык.
gordy 06 января 2019 | 09:56
"Назначенный адвокат обвиняемого в шпионаже Пола Уилана пока не контактировал с его семьей"
Не для того его назначили?
neyexo 06 января 2019 | 09:54
Кстати, как идет бизнес у Петрова и Боширова?
Как год закончили, когда будут отчетность сдавать?
По плану в апреле
нельзя ли огрн пробить?
lenia_kosoy 06 января 2019 | 10:01
он нечего не понимает, т.е. мозг высох давно, но нечего размочат ему мозг понимать начнёт и сдавать пачками своих осведомителей.
java_php 06 января 2019 | 10:06
А что все так возбудились? Органы разберутся. Интересно кто там ещё был в номере.