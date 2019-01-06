Визит Дмитрия Рогозина в США отменен из-за возражений американских сенаторов

Это сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн. В интервью газете «Вашингтон пост» он сказал, что приезд руководителя Роскосмоса, находящегося под санкциями, в Конгрессе назвали не слишком хорошей идеей. Ранее директор НАСА сообщил, что в Белом доме согласились временно вывезти Рогозина из— под санкций, чтобы он мог приехать в США. В черный список бывший вице-премьер попал из-за присоединения Крыма и конфликта на востоке Украины.