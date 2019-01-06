Визит Дмитрия Рогозина в США отменен из-за возражений американских сенаторов
Это сообщил глава НАСА Джим Брайденстайн. В интервью газете «Вашингтон пост» он сказал, что приезд руководителя Роскосмоса, находящегося под санкциями, в Конгрессе назвали не слишком хорошей идеей. Ранее директор НАСА сообщил, что в Белом доме согласились временно вывезти Рогозина из— под санкций, чтобы он мог приехать в США. В черный список бывший вице-премьер попал из-за присоединения Крыма и конфликта на востоке Украины.
Комментарии12
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igorrrpadlowitchs 06 января 2019 | 09:34
Хоть и год свиньи, но со свинячьим рылом не получилось в калашный ряд!
dataan 06 января 2019 | 10:07
Пиндосы виксуют :)))
Дёргаются. Приглашать - не приглашать? Этого или другого? Вроде санкции, а как то же надо жить с Россией, без России то никудашеньки. :)))
Убогие пиндосы какие то стали, жалкие. :)
kreamssdick 06 января 2019 | 10:16
dataan: США 300 лет без России с одним и тем же долларом, а Россия меняет дензнаки каждые 20-15 лет, перерисовывает рублики, меняет название государства и идеологию
alex949 06 января 2019 | 09:40
В ответ будет отменен визит американских космонавтов на МКС !
klegg 06 января 2019 | 09:40
чувачок хотел нахаляву съездить гардеробчик обновить. Не вышло.
vladimirgornitsky 06 января 2019 | 09:50
Я вот не понимаю, как можно после абсолютно бездоказательных обвинений американских астронавтов во вредительстве собираться ехать, как ни в чем ни бывало, в США, мило беседовать там с американцами, а потом, вернувшись домой, опять говорить глупые гнусности про США?
И ведь далеко не один Рогожин такой - так ведет себя вся российская "верхушка", от пропагандистов путинского ТВ до депутатов и высших чиновников.
Бесстыдство удивительное.
agamasat 06 января 2019 | 09:51
Рогозин в санкционном списке. Удивляюсь, что вообще был поставлен вопрос о его поездке.
clandestino 06 января 2019 | 09:53
Для настоящего российского патриота состоять в санкционных списках дело чести. Зачем вам эта Америка Дмитрий Олегович? Нужно будет - пускай сами к вам едут. Вы же начальник всего Роскосмоса! А они хто? У нас большая прекрасная страна - есть куда съездить: на Колыму, в Чечню, Крым, Воронеж, космодром Восточный, Мытищи. Да много куда. Нет, Дмитрий Олегович не поедем мы больше в эту Америку. Вон, и Дмитрий Анатольевич не едут.
lenia_kosoy 06 января 2019 | 09:58
сша страна бандитов и воров, нечего делать в этом дерьме, пускай колпашат друг дружку пачками.
agamasat 06 января 2019 | 10:04
lenia_kosoy: как говорится, кто чем богат, то вокруг и видит.)
sborisych 06 января 2019 | 10:08
Крепись, Митя. Да и не'хрен развлекаться, ведь ты ещё не всё развалил...
slavovich 06 января 2019 | 10:14
Пусть с начало на Луну слетает.