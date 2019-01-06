Два подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске, где произошло обрушение, будут снесены
После этого будет проведена проверка всех оставшихся подъездов дома, сообщили в администрации Челябинской области. Один из подъездов десятиэтажного жилого дома обрушился 31 декабря. Погибли 39 человек. по официальной версии, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. Тем временем, власти Челябинской области сообщили, что объем выплат пострадавшим будет увеличен почти на треть – с 66 до 93 миллионов рублей, передает ТАСС.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ostapba 06 января 2019 | 09:42
Отдел зачистки зачистит следы.
А невольных свидетелей или в Керчь, или в Москву.
Да и газели уже нет.
С баллонамии и автоматными гильзами даже.