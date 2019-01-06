76-я церемония вручения премии «Золотой Глобус» состоится сегодня в Калифорнии

Россия среди номинантов не представлена.

Лидером по числу номинаций премии голливудской ассоциации иностранный прессы стала биографическая драма «Власть» режиссера Адама МакКея. Она претендует сразу на 6 наград. По пять номинаций у фильмов «Звезда родилась», «Фаворитка» и «Зелёная книга». За награду в самой главной категории «Лучший драматический фильм» поборются «Черный клановец», «Богемская рапсодия», «Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Черная пантера», а также «Звезда родилась». Бредли Купер и Леди Гага, исполняющие главные роли в этой картине, номинированы на «Золотой глобус» как лучшие драматические актер и актриса. По оценке букмекеров, они являются фаворитами в этих номинациях.

Между тем, российские ленты в шорт-лист премии не попали. На звание «Лучший фильм на иностранном языке» выдвигались картина «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, а также «Довлатов» Алексея Германа-младшего. В прошлом году за премию боролся фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь», но награду не получил.

Также в этом году появилась новая номинация премии «Золотой глобус» — «За заслуги в области телевидения». Этой специальной наградой будут ежегодно отмечаться наиболее видные тв-деятели