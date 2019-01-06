НАСА отменило приглашение директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину под давлением ряда ключевых сенаторов
Об этом глава космического ведомства США Джим Брайденстайн рассказал в интервью газете «Вашингтон пост». По данным издания, ранее речь шла о переносе визита на неопределенный срок, однако впоследствии было принято решение его отменить. Брайденстайн подчеркнул также, что идея пригласить директора Роскосмоса в США была попыткой «сохранить прочные рабочие отношения, которые держались в стороне от
геополитики и даже партийных разногласий внутри США, и это было хорошо для обеих стран» и для всего мира. По словам Брайденстайна, он не консультировался с Белым домом, ни когда приглашал Рогозина, ни теперь, когда отменял это приглашение.
В пятницу НАСА сообщило, что проинформировало российскую сторону о том, что визит Рогозина в США «необходимо отложить», отметив, что новая дата пока не назначена. В Роскосмосе накануне сказали, что ждут официальных разъяснений. При этом еще 2 января пресс-секретарь агентства Меган Пауэрс говорила, что управление продолжает подготовку визита Рогозина, несмотря на критику в Вашингтоне. Напомним, Рогозин с 2014 года находится под американскими санкциями в связи с ситуацией вокруг Украины.
Комментарии8
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compare 06 января 2019 | 09:08
толку от его визитов,видимо не видит,ни одна из сторон...
largo1122 06 января 2019 | 09:09
Мелочь, а приятно
astet 06 января 2019 | 09:08
Странно.
Ведь именно в год свиньи
всё должно благоприятствовать поросёнка Рогозину...
eduard1958 06 января 2019 | 09:17
astet: У вас по-настоящему благодушное новогоднее настроение,коль вы мерзкую свинью назвали поросёнком.
ffonarshik 06 января 2019 | 09:15
Кто там вообще решения принимает?
Хочу-не хочу,как девочки капризные.
svoi216 06 января 2019 | 09:17
Придется ехать в С.Корею. Там тоже ракеты запускают.
socialism 06 января 2019 | 09:18
Космонавт Виноградов заявил, что политический маразм США достиг космических высот. Что Роскосмос без НАСА обойдётся, а НАСА без Роскосмоса, нет.
eduard1958 06 января 2019 | 09:19
Теперь у Батутина развязаны копыта : он может слетать на Луну,проверить.были ли там китайцы.