НАСА отменило приглашение директору Роскосмоса Дмитрию Рогозину под давлением ряда ключевых сенаторов

Об этом глава космического ведомства США Джим Брайденстайн рассказал в интервью газете «Вашингтон пост». По данным издания, ранее речь шла о переносе визита на неопределенный срок, однако впоследствии было принято решение его отменить. Брайденстайн подчеркнул также, что идея пригласить директора Роскосмоса в США была попыткой «сохранить прочные рабочие отношения, которые держались в стороне от

геополитики и даже партийных разногласий внутри США, и это было хорошо для обеих стран» и для всего мира. По словам Брайденстайна, он не консультировался с Белым домом, ни когда приглашал Рогозина, ни теперь, когда отменял это приглашение.

В пятницу НАСА сообщило, что проинформировало российскую сторону о том, что визит Рогозина в США «необходимо отложить», отметив, что новая дата пока не назначена. В Роскосмосе накануне сказали, что ждут официальных разъяснений. При этом еще 2 января пресс-секретарь агентства Меган Пауэрс говорила, что управление продолжает подготовку визита Рогозина, несмотря на критику в Вашингтоне. Напомним, Рогозин с 2014 года находится под американскими санкциями в связи с ситуацией вокруг Украины.