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Эксклюзив Эха 09:00, 06 января 2019

Митрополит Киевский Епифаний получит сегодня грамоту о независимости Православной церкви Украины

Церемония пройдет в Стамбуле, в резиденции Вселенского патриархата. Накануне томос об автокефалии подписал патриарх Константинопольский Варфоломей.

О том, что украинская церковь получит независимость, он говорил еще во время своего новогоднего обращения: «Господь благословил уходящий год. Мы славим Его за все блага, которые Он нам дал, и особенно за великое историческое событие автокефалии церкви Украины, дело, которое завершится и благословится в присутствии нового предстоятеля этой сестринской церкви и в присутствии президента страны господина Порошенко. Здесь они получат томос автокефалии… И мы молимся, чтобы сестринские церкви, которые несправедливо противодействуют решениям и инициативам первопрестольной Константинопольской церкви, наконец начали думать более логично и справедливо…»

В патриархии также поясняли, что это выступление Варфоломея не связано с письмом главы РПЦ с угрозами о страшном суде в случае подписания томоса.

Самые серьезные последствия подписания документа о независимости украинской церкви уже наступили. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Дмитрий Орешкин. России остается только принять тот факт, что Украина теперь – отдельное государство с отдельной церковью, — считает Дмитрий Орешкин.

Комментарии

6

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andreyoo 06 января 2019 | 09:13

... грамоту о независимости Православной церкви Украины 
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Господа либералы, вот я, простой ватник, в вопросах религии не силен, объясните мне поподробнее про грядущую независимость Православной церкви Украины. 
Чем тна будет независимее УПЦКП, или УАПЦ, или даже УПЦМП? 
Почему церковь, у которой патриарх в Москве, заставляют переименоваться в русскую, а церковь у которой патриарх в Константинополе тогда в турецкую? 

ajsenev 06 января 2019 | 09:18

Имперские безумные амбиции привели нашу власть к естественному финалу. Изоляция нарастает, неприятие охватывает народы по всему периметру. И это еще не завершение эпопеи. А страдать, как обычно, будет терпеливый народ России.

andreyoo 06 января 2019 | 09:22

ajsenev: Ууу... как-то грустно либералам, раз на лозунги перешли. Кажется о чем-то начинают догадываться?

andreyoo 06 января 2019 | 09:16

При СССР был анекдот: "Коммунизм отменяется, вместо него назначена Олимпиада". 
И тут. Вместо членства в ЕС, членство в Константинопольском патриархате.

andreyoo 06 января 2019 | 09:20

Пять лет назад, на Майдане, украинцы за что выступали? За русский Крым, войну и Константинопольский патриархат?

vvpv 06 января 2019 | 09:26

Всем гавкающим портянкам хочу напомнить морду лица Путина взобравшегося 10 лет назад на трон византийских императоров на Афоне. Что бы оценить глубину падения российской политики и церкви. И все эти крики сейчас про стамбульского раскольника и прочее, так чего ты лез туда 10 лет назад?

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