Митрополит Киевский Епифаний получит сегодня грамоту о независимости Православной церкви Украины

Церемония пройдет в Стамбуле, в резиденции Вселенского патриархата. Накануне томос об автокефалии подписал патриарх Константинопольский Варфоломей.

О том, что украинская церковь получит независимость, он говорил еще во время своего новогоднего обращения: «Господь благословил уходящий год. Мы славим Его за все блага, которые Он нам дал, и особенно за великое историческое событие автокефалии церкви Украины, дело, которое завершится и благословится в присутствии нового предстоятеля этой сестринской церкви и в присутствии президента страны господина Порошенко. Здесь они получат томос автокефалии… И мы молимся, чтобы сестринские церкви, которые несправедливо противодействуют решениям и инициативам первопрестольной Константинопольской церкви, наконец начали думать более логично и справедливо…»

В патриархии также поясняли, что это выступление Варфоломея не связано с письмом главы РПЦ с угрозами о страшном суде в случае подписания томоса.

Самые серьезные последствия подписания документа о независимости украинской церкви уже наступили. Такое мнение «Эху Москвы» высказал политолог Дмитрий Орешкин. России остается только принять тот факт, что Украина теперь – отдельное государство с отдельной церковью, — считает Дмитрий Орешкин.