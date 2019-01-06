Запуск к МКС нового пилотируемого космического корабля США Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля

Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля. Об этом написал в Twitter глава компании SpaceX Илон Маск.

Ранее источник РИА Новости в российской ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск Dragon-2 перенесен с 17 января на конец месяца. Другой собеседник агентства говорил, что временная приостановка работы госучреждений в США, к числу которых относится НАСА, ведет к отсрочке первого испытательного полета

к МКС нового американского космического корабля компании SpaceX.