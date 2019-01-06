По меньшей мере шесть человек погибли, около 50 пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Таиланде.

По меньшей мере шесть человек погибли, около 50 пострадали в результате ДТП с двухэтажным туристическим автобусом в Таиланде. Авария произошла этой ночью в центральной провинции Патумтхани. Как сообщила газета «Бангкок пост», автобус туристической компании Prayad направлялся в Бангкок. Он перевернулся во время дождя после того, как водитель резко затормозил, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством. Пострадавшие госпитализированы. В их числе может быть и водитель. Полиция разыскивает его для допроса.

Как сообщили телеканалу «360» в посольстве России в Таиланде, информации о том, что среди погибших или пострадавших есть россияне, не поступала.