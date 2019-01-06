Митрополит Киевский Епифаний получит сегодня грамоту о независимости Православной церкви Украины

Церемония пройдет в Стамбуле, в резиденции Вселенского патриархата. Накануне томос об автокефалии подписал патриарх Константинопольский Варфоломей. В Русской православной церкви заявили, что этот документ не обладает никакой канонической силой.

Поддерживаемый Константинополем украинский раскол представляет опасность для православных всего мира, такое мнение высказал патриарх Сербский Ириней. Пример Киева стал заразительным для Черногории, где президент Мило Джуканович тоже заявил о решении создать свою церковь, добавил Ириней.