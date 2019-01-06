Митрополит Киевский Епифаний получит сегодня грамоту о независимости Православной церкви Украины
Церемония пройдет в Стамбуле, в резиденции Вселенского патриархата. Накануне томос об автокефалии подписал патриарх Константинопольский Варфоломей. В Русской православной церкви заявили, что этот документ не обладает никакой канонической силой.
Поддерживаемый Константинополем украинский раскол представляет опасность для православных всего мира, такое мнение высказал патриарх Сербский Ириней. Пример Киева стал заразительным для Черногории, где президент Мило Джуканович тоже заявил о решении создать свою церковь, добавил Ириней.
Комментарии12
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ostapba 06 января 2019 | 08:41
А не лепо ли ны бяшеть, братие, начати старыми словесы трудных ... Начати же ся тъй песни по былинамь сего времени, а не по замышлению Бояню??
И создаваша Русскую таки православную церковь.??
Поместную радиусом по МКАД даже?
arc1000i 06 января 2019 | 08:44
То есть, теперь на Украине будут:
(1) УПЦ МП, которая самостоятельно выбирает первоиерарха, назначает епископов, митрополит которой является вторым человеком в РПЦ, которая самостоятельно распоряжается собранными пожертвованиями, влияет на решения РПЦ и в решения которой РПЦ не вмешивается
(2) ПЦУ (ПУПЕЦ, СЦУ), полностью подчинённая Стамбулу организационно и финансово
Ну что, здобулы!
Так-то, шумеров ещё про Майдан предупреждали. Тогда они перемогли и здобулы гражданскую войну. Теперь к гражданской здобулы религиозную.
ostapba 06 января 2019 | 08:52
arc1000i: осталось тебе ПАСТВУ зрителей набрать в твои приходы с заходами московского патриархата.
Читай басню "квартет" Крылова.
Украинский зритель будет наблюдать оркестр из осла,козла мартышки и косолапой мишки..!
P.S. роли между оркестрантами Путиным, Гундявым, Захаровой и Матвиенко можешь распределить сам.
Если еще не все свои извилины залил боряркой..
Даже..
ostapba 06 января 2019 | 08:57
....."...Проказница-Мартышка, Осел, Козел да косолапый Мишка
Затеяли сыграть Квартет.
Достали нот, баса, альта, две скрипки
И сели на лужок под липки -
Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит Мартышка. - Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись против альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
.....
freshener 06 января 2019 | 09:06
ostapba:
[краинский зритель будет наблюдать оркестр из осла,козла мартышки и косолапой мишки..! ]
С 2010 на Украине наблюдаем этот квартет. Похлеще российской "оппозиции: будет.
andreyoo 06 января 2019 | 09:08
arc1000i: Был иакой стааарый анекдот времен СССР: "Коммунизм отменяется, вместо него назначена Олимпиада".
Тут также. Вместо членства в ЕС, членство в Константинопольском патриархате.
begly_ 06 января 2019 | 08:49
Так а украинцам какой понт от этого всего фуфломицина рулончиком?
ser_gey_love_row 06 января 2019 | 08:52
Прощай, немытая расея.
arc1000i 06 января 2019 | 08:53
ser_gey_love_row: ...сказал Петро в кувырсот шашнадцатый раз.
freshener 06 января 2019 | 09:15
ser_gey_love_row:
:)) Прощувай-прощувай.
Петя твой смотрю руками, ногами и зубами держится за трубу с российским газом противодействуя на всех фронтах создания "северного потока". Так Петя "бежит" от российской независимости. Но, лох должен страдать. Полная независимость должна наступить.
Но, для начала, покажи пример Пете, и перестань шакалить по русскоязычным ресурсам, и бесконечно думать о России. Слабо? Конечно слабо. Петя тебе не позволит не думать о России.
vezdehod1 06 января 2019 | 09:03
Россия шла к этому, долгих, Четыре года и - вот Свершилось...Гундяев может быть свободен.
andreyoo 06 января 2019 | 09:04
... грамоту о независимости Православной церкви Украины
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Господа либералы, вот я, простой ватник, в вопросах религии не силен, объясните мне поподробнее про грядущую независимость Православной церкви Украины.
Чем тна будет независимее УПЦКП, или УАПЦ, или даже УПЦМП?
Почему церковь, у которой патриарх в Москве, заставляют переименоваться в русскую, а церковь у которой патриарх в Константинополе тогда в турецкую?
А... и да... если церковь создавалась при прямом содействии СБУ, она конечно же не гэбэшная?