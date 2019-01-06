В храмах Москвы в рождественский сочельник усилят меры безопасности

Там будут дежурить наряды МЧС МЧС возьмет на контроль больше 400 столичных храмов. Как сообщает агентство «Москва», дополнительные средства и силы будут привлечены на всех объектах, где пройдут богослужения. Особое внимание также планируется уделить деревянным храмам с низкой пожароустойчивостью – таких насчитывается около 100. Кроме того, накануне агентство ТАСС сообщило о серии профилактических рейдов, которые проводят сотрудники МЧС в местах богослужений. Среди прочего, инспекторы проверяют наличие и работоспособность пожарной сигнализации, состояние средств пожаротушения и необходимые инструкции, в которых должен быть указан порядок действий во время экстренных ситуаций. Кроме того, сотрудники ведомства помогают священникам в подготовке к безопасному проведению праздника.

В связи с празднованием рождества на особый режим работы также переведены московское метро и МЦК – они проработают до двух часов ночи.