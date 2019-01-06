В храмах Москвы в рождественский сочельник усилят меры безопасности
В связи с празднованием рождества на особый режим работы также переведены московское метро и МЦК – они проработают до двух часов ночи.
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В связи с празднованием рождества на особый режим работы также переведены московское метро и МЦК – они проработают до двух часов ночи.
Порошенко, Путин, Христос и украинская автокефалия накануне вручения томоса Главные творцы украинской автокефалии — Кремль, Останкино и Чистый переулок, т.е. Российское государство, пропаганда и руководство РПЦ. Именно их неэффективные шаги создали несколько важнейших предпосылок для легального и легитимного появления ПЦУ…
Комментарии2
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cimirse37 06 января 2019 | 08:23
Чтобы газ не взорвался?
vezdehod1 06 января 2019 | 08:32
Надо отключить "Газ" и "Электричество" - всё могёт быть.