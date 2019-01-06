Обстановка вокруг Свято-Успенской Почаевской лавры сейчас напряженная, но монастырь продолжает жить по своему уставу
Обстановка вокруг Свято-Успенской Почаевской лавры, относящейся к Московскому патриархату, сейчас напряженная, но монастырь продолжает жить по своему уставу. Об этом рассказал наместник лавры митрополит Владимир. «История оценит, кто был прав, а кто не прав», — добавил Владимир.
Комментарии12
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unprejudiced 06 января 2019 | 08:14
"Владельцем Почаевской лавры числится религиозная организация "Почаевская Свято-Успенская Лавра" - юридическое лицо, подчиняющееся Московскому патриархату. Иными словами, объекты недвижимости Почаевской лавры находятся в частной собственности, что подтверждается данными Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.
Приватизация Почаевской лавры была проведена в период нахождения на посту премьер-министра страны Виктора Януковича. В июле 2003 года он подписал распоряжение кабинета министров об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного заповедника зданий Почаевской Свято-Успенской лавры. В их число входили Успенский и Троицкий собор, монастырские кельи, архиерейский дом, колокольни и надвратный корпус.
Томос - не основание для передела имущества
Одна из важнейших святынь православия - Киево-Печерская лавра фактически разделена на две части: нижнюю и верхнюю лавры. В 1988 году в связи с празднованием тысячелетия крещения Киевской Руси правительство УССР передало церкви территорию Дальних пещер лавры.
В июле 2013 года Кабинет министров Украины под руководством премьера Николая Азарова передал 79 зданий и сооружений лавры, среди которых были лабиринты Ближних и Дальних пещер, в безвозмездное пользование юридическому лицу "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь)", находящемуся в подчинении Московского патриархата. Так что в настоящее время вся Нижняя лавра находится в собственности УПЦ МП.
Так называемая Верхняя лавра до сих пор остается в государственной собственности в управлении министерства культуры Украины. Она признана Национальным историко-культурным заповедником, внесенным в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. По разным оценкам, это лишь 15-20 процентов территории Киево-Печерской лавры.
Может России имеет смысл ввести в Киев свои войска в лице миротворческого контингента для защиты наших по закону церквей, на которые укрнацисты хотят покуситься?
zluki_bobry 06 января 2019 | 08:52
unprejudiced: а пердачек-то дымится даже у ольгинских, даже за 11-80 и миску баланды )))
blahovdav 06 января 2019 | 08:54
unprejudicedМожет России имеет смысл ввести в Киев свои войска в лице миротворческого контингента для защиты наших по закону церквей, на которые укрнацисты хотят покуситься?///А может рашкованским фашистам просто сожрать гвна и успокоиться? Наверное киевские нацисты уничтожили 300 000 мирных жителей Ичкерии, херачили по городам Сирии, Грузии, отхапали Крым , ведут войну в Донбассе, а не мирные рашкованские голубкИ?? Когда вы уже, фашистские твари, нажретесь чужими территориями???
gs1112 06 января 2019 | 09:10
unprejudiced: Практически каждое слово ложь. Обе лавры являются госсобственностью. Некоторые объекты переданы в безоплатную аренду. Ни один объект не был приватизирован. Срок аренды граничный. Т.е. в какое-то время он закончится и далее с РПЦ договор аренды продлеваться не будет.
vezdehod1 06 января 2019 | 09:10
unprejudiced:
Может России имеет смысл ввести в Киев свои войска в лице миротворческого контингента для защиты наших по закону церквей, на которые укрнацисты хотят покуситься?
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"юрист" из Нижнего Тагила - скоро перрестанут бомбить Воронеж и возьмутся за твой город.
oleg_andreevich 06 января 2019 | 09:16
unprejudiced: может, России имеет смысл тебя одного в Киев послать? Будешь там миротворческим контингентом. Пояс шахида получишь в самолете. Парашют тебе выдадут на земле.
midnightblues 06 января 2019 | 08:14
Захапал Кирюха неслабо так у соседей
ostapba 06 января 2019 | 08:25
..По словам очевидцев — старых монахов, которые жили в Лавре, в 1939 году после прихода русских войск у обители забрали все сельскохозяйственные машины, весь инвентарь, весь скот, запасы зерна, продукты питания и т. д. Прекратили существовать детские приюты, приходская школа; прекратилась жизнь на территории монастыря, за исключением богослужений. Всех послушников и молодых монахов выгнали из Лавры, оставили только пожилых людей. Число насельников Почаевской Лавры уменьшилось от 300 до 80 человек.
...Почаевским монахам (несмотря на сан и возраст) монастыря милиция и КГБ применяли в данный период: жестокие физические и психологические издевательства, лишение прописки в монастыре, сфабрикованные медицинские комиссии (физически и психически здоровых монахов часто насильно забирали в психбольницы, обнаруживали у них несуществующие инфекционные заболевания, физически непригодных к службе в армии монахов, могли насильно забрать в вооруженные силы), побои и, наконец, суды, аресты, отправление в тюрьмы и лагеря. Также беспощадные издевательства применялись и к верующим лавры, богомольцам, защитникам монастыря. Жестоко карались те люди, которые помогали монастырю, или могли оказывать сопротивление незаконным действиям милиции и КГБ. Также верующим (даже паломникам) не разрешалось ночевать на территории монастыря, не разрешалось принимать верующим в свои дома на ночевку паломников. .
Русский мир!!!
Хулебля!!
Даже..
davi__koloradov 06 января 2019 | 08:25
Московитские попы напряглись. Знают, чье мясо съели.
cimirse37 06 января 2019 | 08:26
"История оценит.." Смотря кто будет писать эту историю. Истории, как таковой, в России не будет, пока ей правят диктаторы , вожди или монархи
ser_gey_love_row 06 января 2019 | 08:33
Приватизация Почаевской лавры была проведена в период нахождения на посту премьер-министра страны Виктора Януковича.
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Как говорит полутораметровый Царь: это была совсем другая страна.
piter_ug 06 января 2019 | 08:38
//продолжает жить по своему уставу. //
Видимо, по инерции продолжает жить по своему уставу.
Которая, за неимением сил, для ее поддержания, скоро кончится.