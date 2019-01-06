Обстановка вокруг Свято-Успенской Почаевской лавры сейчас напряженная, но монастырь продолжает жить по своему уставу

Обстановка вокруг Свято-Успенской Почаевской лавры, относящейся к Московскому патриархату, сейчас напряженная, но монастырь продолжает жить по своему уставу. Об этом рассказал наместник лавры митрополит Владимир. «История оценит, кто был прав, а кто не прав», — добавил Владимир.