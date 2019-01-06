Заключение мирного договора между Японией и Россией будет выгодно для США, считает японский премьер Синдзо Абэ
Заключение мирного договора между Японией и Россией будет выгодно для США, считает японский премьер Синдзо Абэ. По его словам, «территориальная проблема не может быть решена, пока проживающие на четырех островах россияне не согласятся с переходом принадлежности (части Курильских островов к Японии)». Японский подход подразумевает «достижение понимания по данному вопросу со стороны народов двух стран», — сказал Абэ в эфире телеканала Эн-эйч-кей. Накануне он объявил, что переговоры по поводу мирного договора завершены. Теперь они с российским президентом Владимиром Путиным «должны положить конец» этому вопросу.
Соглашение между Россией и Японией может и будет заключено, но вряд ли Кремль согласится отдать спорные острова. Такое мнение «Эху Москвы» высказал специалист по проблемам Японии Георгий Кунадзе. Япония с самого начла переговоров обещала не выселять российских граждан в случае передачи островов, — напомнил Георгий Кунадзе.
Комментарии7
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buzukin075 06 января 2019 | 08:17
Кунадзе, Шеварднадзе, Сванидзе... Чего вы хотите от зама Козырева? Эти ребята и Кемску волость отдали бы за бранзулетку, если бы не опасались, што за это башку оторвут...
astet 06 января 2019 | 08:23
buzukin075: Владимир Путин -
разбазариватель земель русских?
Смерть изменнику родины!!!
compare 06 января 2019 | 09:11
buzukin075: видишь ли,с такими идиотами как ты,не то что эти бросовые островки,а и плодородные равнины юга страны,никогда не привести к процветанию...почему? ответ выше: потому-что,идиоты...
cimirse37 06 января 2019 | 08:28
Оставь надежду всяк сюда (в Россию) входяший.
paleozoic 06 января 2019 | 08:33
cimirse37: Абэ долго премьером работает,значит,умеет нащупать ходы.Бывало,три месяца-и до свидания!А тут....вспомните премьером прошлого Миядзаву,Хосокава,Хато,Накассонэ
dmitry35 06 января 2019 | 08:47
"Японский подход подразумевает «достижение понимания по данному вопросу со стороны народов двух стран".
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Вот именно, двух стран, а при чём здесь "выгодно для США"?
dmitri_m 06 января 2019 | 09:06
Про сша не понял.