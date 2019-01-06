Заключение мирного договора между Японией и Россией будет выгодно для США, считает японский премьер Синдзо Абэ. По его словам, «территориальная проблема не может быть решена, пока проживающие на четырех островах россияне не согласятся с переходом принадлежности (части Курильских островов к Японии)». Японский подход подразумевает «достижение понимания по данному вопросу со стороны народов двух стран», — сказал Абэ в эфире телеканала Эн-эйч-кей. Накануне он объявил, что переговоры по поводу мирного договора завершены. Теперь они с российским президентом Владимиром Путиным «должны положить конец» этому вопросу.

Соглашение между Россией и Японией может и будет заключено, но вряд ли Кремль согласится отдать спорные острова. Такое мнение «Эху Москвы» высказал специалист по проблемам Японии Георгий Кунадзе. Япония с самого начла переговоров обещала не выселять российских граждан в случае передачи островов, — напомнил Георгий Кунадзе.