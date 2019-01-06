В Магнитогорске продолжают хоронить погибших при взрыве жилого дома

Трагедия унесла жизни 39 человек.

Разборы завалов завершили в четверг, но город до сих пор не может прийти в себя после ЧП. Первые похороны прошли в пятницу. Проститься приходят даже те, кого трагедия лично не коснулась, и кто не был знаком с погибшими. В списке жертв много родственников. Хоронят целями семьями. На одной из церемоний был и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Целый подъезд жилого дома разрушился утром 31 декабря. Следствие отрабатывает все версии происшествия. В числе основных – взрыв газа. Детали расследования пока не разглашаются. Портал Znak.com со ссылкой на свои источники, в том числе, в ФСБ, выдвинул версию о теракте и связал это событие с взрывом микроавтобуса в Магнитогорске. Как заявили в СК, следов взрывчатых веществ на обломках здания не найдено.

Семьям погибших уже начали выплачивать компенсации.