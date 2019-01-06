В Магнитогорске продолжают хоронить погибших при взрыве жилого дома
Трагедия унесла жизни 39 человек.
Разборы завалов завершили в четверг, но город до сих пор не может прийти в себя после ЧП. Первые похороны прошли в пятницу. Проститься приходят даже те, кого трагедия лично не коснулась, и кто не был знаком с погибшими. В списке жертв много родственников. Хоронят целями семьями. На одной из церемоний был и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Целый подъезд жилого дома разрушился утром 31 декабря. Следствие отрабатывает все версии происшествия. В числе основных – взрыв газа. Детали расследования пока не разглашаются. Портал Znak.com со ссылкой на свои источники, в том числе, в ФСБ, выдвинул версию о теракте и связал это событие с взрывом микроавтобуса в Магнитогорске. Как заявили в СК, следов взрывчатых веществ на обломках здания не найдено.
Семьям погибших уже начали выплачивать компенсации.
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unprejudiced 06 января 2019 | 08:06
Вечером 5 января в жилом доме на проспекте Строителей в Мариуполе прогремел взрыв.
Об этом сообщают местные СМИ. Инцидент произошёл в квартире на 3-м этаже.
По предварительным данным, от взрыва гранаты погибли 2 человека.
Изувеченный труп с оторванной рукой свисает из окна, под которым разлилась огромная лужа крови, в воздухе стоит запах гари, сообщают очевидцы.
Местные жители также говорят, что взрыв был хорошо слышен в разных частях Мариуполя, а один из пострадавших перед смертью взывал о помощи из окна. На место происшествия прибыли взрывотехники, полицейские наряды, СБУ и 4 медицинских автомобиля.
Информацию подтвердили в региональном управлении оккупационной нацполиции Донецкой области.