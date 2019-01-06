Синдзо Абэ назвал подписание мирного договора с Россией «основой гарантий международной безопасности для Японии»
Японский премьер-министр Синдзо Абэ назвал подписание мирного договора с Россией «основой гарантий международной безопасности для Японии». Его подписание положительно скажется на безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, а также будет выгодно Вашингтону, у которого заключен договор о безопасности с Токио. Об этом Абэ сказал в эфире телеканала Эн-эйч-кей. По его словам, «территориальная проблема не может быть решена, пока проживающие на четырех островах россияне не согласятся с переходом принадлежности (той или иной части Курильских островов к Японии прим. ТАСС)». Поэтому, по словам премьера, японский подход подразумевает достижение понимания по данному вопросу со стороны народов двух стран.
Глава японского правительства также напомнили, что 14 января в Москве состоятся переговоры глав МИД Японии и России Таро Коно и Сергея Лаврова, после чего во второй половине января он сам отправится на встречу с президентом Владимиром Путиным.
Комментарии3
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dustkolorado 06 января 2019 | 07:42
"...Также, как только они начинают клясться и божиться, то знай, что тут скрывается хитрость, ибо они клянутся с намерением провести и обмануть..."
"...Если при договоре скажешь что-нибудь или не подумавши обещаешь, они хорошо помнят это и заставляют исполнить; если же сами в свою очередь что-нибудь обещают, то вовсе НЕ ИСПОЛНЯЮТ того...."(с) Сигизмунд фон Герберштейн «Записки о Московии» 1549 год.
rash 06 января 2019 | 07:44
Синдзо не знает, что международные обязательства висят у путина на гвоздике в туалете.
region62 06 января 2019 | 07:46
Курилы-Россия,а японцы пусть Фукусиму ремонтируют ...иначе по третьей ноге у них вырастет.)