Японский премьер-министр Синдзо Абэ назвал подписание мирного договора с Россией «основой гарантий международной безопасности для Японии». Его подписание положительно скажется на безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, а также будет выгодно Вашингтону, у которого заключен договор о безопасности с Токио. Об этом Абэ сказал в эфире телеканала Эн-эйч-кей. По его словам, «территориальная проблема не может быть решена, пока проживающие на четырех островах россияне не согласятся с переходом принадлежности (той или иной части Курильских островов к Японии прим. ТАСС)». Поэтому, по словам премьера, японский подход подразумевает достижение понимания по данному вопросу со стороны народов двух стран.

Глава японского правительства также напомнили, что 14 января в Москве состоятся переговоры глав МИД Японии и России Таро Коно и Сергея Лаврова, после чего во второй половине января он сам отправится на встречу с президентом Владимиром Путиным.