Легендарный ралли-марафон «Дакар» стартует сегодня в столице Перу – Лиме

За «золотого бедуина» будут бороться более 500 гонщиков в различных категориях.

Борьба за первое место на «Дакаре» никогда не была легкой, а в этот раз она будет еще сложнее, ведь проходить гонка будет по перуанским дюнам. «100% Перу, 70% песка» — таково описание 41-го выпуска легендарного ралли-марафона. Шансы на победу у россиян, разумеется, есть в грузовом зачете – там четыре экипажа выставила команда «КАМАЗ-мастер», но побороться за «золотого бедуина» смогут экипажи и в других зачетах. Так, в классе внедорожников выступают на Toyota Hilux Владимир Васильев и Константин Жильцов, победитель «Дакара -2017» в категории квадроциклов Сергей Карякин на этот раз выступает в классе мотовездеходов, наконец, впервые в истории в самом сложном зачете – Original by Motul примет участие российская мотогонщица, атлет Toyota team Russia Анастасия Нифонтова – она поедет без поддержки механиков. Всего на этот «Дакар» заявлено 534 участника.

Финиширует «Дакар» 17 января в Лиме.