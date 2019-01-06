Окончательные результаты выборов президента Демократической Республики Конго, как ожидается, будут объявлены сегодня

Таким образом, власть в стране впервые в ее истории может сменится демократическим путем.

Выборы в Конго многократно откладывали с 2016 года, несмотря на то, что к тому моменту истекли полномочия президента Жозефа Кабилы, занявшего этот пост еще в 2001 году в возрасте 29 лет. В итоге голосование назначили на 30 декабря, причем в ряде регионов его отменили из-за распространения Эболы. Кабила, который возглавил страну после смерти своего отца, в выборах не участвовал – баллотировался его преемник Эммануэль Рамазани Шадари. Интрига заключается в том, сможет ли кандидат от правящей коалиции честно победить оппозицию на первых демократических выборах в стране. Ранее католическая церковь Конго, имеющая большое влияние в стране, заявила, что имя нового президента уже известно. Она призвало избирком не затягивать и обнародовать результаты. В ответ избирательная комиссия обвинила церковь в подготовке восстания.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп направил 80 военнослужащих в Габон. Они должны будут обеспечить безопасность американских граждан в соседней Демократической Республике Конго, если в стране на фоне выборов вспыхнут массовые беспорядки.