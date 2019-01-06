Митрополит Киевский Епифаний получит сегодня грамоту о независимости Православной церкви Украины

Церемония пройдет в Стамбуле, в резиденции Вселенского патриархата. Накануне томос об автокефалии подписал патриарх Константинопольский Варфоломей. За это его лично поблагодарил, присутствовавший при подписании президент Украины Петр Порошенко.

Порошенко также пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить с визитом Киев.

В Русской православной церкви заявили, что подписанный в Стамбуле томос не обладает никакой канонической силой.