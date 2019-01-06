Митрополит Киевский Епифаний получит сегодня грамоту о независимости Православной церкви Украины
Церемония пройдет в Стамбуле, в резиденции Вселенского патриархата. Накануне томос об автокефалии подписал патриарх Константинопольский Варфоломей. За это его лично поблагодарил, присутствовавший при подписании президент Украины Петр Порошенко.
Порошенко также пригласил Вселенского патриарха Варфоломея посетить с визитом Киев.
В Русской православной церкви заявили, что подписанный в Стамбуле томос не обладает никакой канонической силой.
Комментарии2
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region62 06 января 2019 | 07:27
Вчера на Эхо Патриарх.а сегодня Митрополитом Епифания-питарок стал.)
payalnick 06 января 2019 | 07:38
Нэ кажы гоп.
Или доверенность не правильно заполнет. Или паспорт забудет. Или расстройство желудка после перелета