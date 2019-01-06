Бывшего заместителя председателя Правительства Московской области Алексея Кузнецова допросили в качестве обвиняемого

Следователи озвучили предъявленное ему обвинение. Свою вину он не признал.

Обвиняемый и его защитники попросили следствие дать им время для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.

Напомним, Кузнецов был экстрадирован из Франции 3 января по запросу российских властей. Его обвиняют в отмывании преступных доходов на 14 миллирадов рублей.