Церемония вручения наград «Золотой глобус» пройдет сегодня в Лос-Анджелесе
Эта премия далеко не так престижна, как ее разрекламировали, — рассказал «Эху» кинопродюсер Сэм Клебанов.
В этом году «Золотой глобус» вручается в 76-й раз.
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Эта премия далеко не так престижна, как ее разрекламировали, — рассказал «Эху» кинопродюсер Сэм Клебанов.
В этом году «Золотой глобус» вручается в 76-й раз.
Порошенко, Путин, Христос и украинская автокефалия накануне вручения томоса Главные творцы украинской автокефалии — Кремль, Останкино и Чистый переулок, т.е. Российское государство, пропаганда и руководство РПЦ. Именно их неэффективные шаги создали несколько важнейших предпосылок для легального и легитимного появления ПЦУ…
Комментарии1
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begly_ 06 января 2019 | 06:47
Вообще то, в Америке больше ценят не престиж, а талант.