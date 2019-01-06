В США на владельца популярного мобильного приложения The Weather Channel подали в суд за продажу личных данных

Власти Лос-Анджелеса утверждают, что программа без согласия пользователей собирает информацию об их перемещениях и продает сторонним компаниям, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс. По его данным, в иске говорится, что сведения продавались десяткам интернет-сайтов и рекламодателей, а также компаниям, занимающимся анализом поведения потребителей. Прокуратура просит суд запретить оператору продолжать заниматься подобной практикой и приговорить к штрафу в размере до 2,5 тысяч долларов за каждый случай нарушения.