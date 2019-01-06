Бытовой конфликт стал причиной массовой драки студентов Московского государственного строительного университета
Ссора между соседями по комнате в общежитии произошла накануне «на почве перестановки мебели», сообщили «РИА Новости» в пресс-службе вуза.
Как уточняет РЕН ТВ, конфликт случился «из-за койки в одной из комнат» между студентами из Китая и Афганистана. В драке участвовали восемь иностранцев, «включая нескольких примкнувших к конфликтующим … соотечественников», сообщили в МГСУ. Там добавили, что трое китайцев получили ушибы и ссадины, им оказали медицинскую помощь. Всех участников ссоры опросили сотрудники ОВД. Руководство университета инициировало дисциплинарную проверку.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pusto1 06 января 2019 | 07:19
просто смоделировали реальную ситуацию в мире, сократив его пределами одной комнаты.