Первое в новом году солнечное затмение будут сегодня наблюдать жители на востоке России

Даже частное, другими словами, неполное солнечное затмение – важный информационный повод для развлекательных изданий. Астрологи убеждают читателей, что выстроившиеся в ряд Земля, Луна и Солнце могут оказать колоссальное влияние на их судьбу и дают в связи с этим разного рода ненаучные рекомендации.

Больше всего повезет тем, кто захочет взглянуть на небо в Якутии. Там луна закроет солнечный диск более чем на 60 процентов. Максимальную фазу можно будет наблюдать в Магаданской области, полная видимость всего затмения ожидается на Камчатке, на Чукотке, на Курильских островах, на Сахалине, а также в Хабаровском и Приморском краях.

По расчетам астрономов, наступивший год подарит еще два затмения. В июле ожидается полное солнечное затмение, которое, к сожалению, с территории России нельзя будет увидеть. Лучшими для наблюдения станут Чили и центральные районы Аргентины. Кольцеобразное затмение ожидается в декабре.

Лунное затмение россияне смогут увидеть уже 21 января.