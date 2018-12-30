Детей, пострадавших при взрыве газа в селении недалеко от Томска, до сих пор не доставили в ожоговое отделение

Детей, пострадавших при взрыве бытового газа в селении недалеко от Томска, до сих пор не доставили в специализированное ожоговое отделение для оказания необходимой помощи. Об этом «Эху Москвы» рассказала их близкая родственница Оксана Валеева.

Причины, по которым за детьми до сих пор не прилетел обещанный борт, неизвестны, — добавила Оксана Валеева. Взрыв произошел 29 декабря.